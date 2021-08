Die Profis machen beim RV Ostbevern den Anfang

2019 startete Ludger Beerbaum in Ostbevern in einem Springen der schweren Klasse. Der RVO verlängert sein Turnier in diesem Jahr auf vier Tage, um das volle Programm inklusive Kreismeisterschaften unterzubringen.

Drei volle Tage dauert normalerweise das Sommerturnier des RV Ostbevern. Das ist eine große Aufgabe für einen ländlichen Reitverein. Viele Hände müssen mitanpacken. In diesem Jahr wird es noch extremer. „Wir gehen zum ersten Mal auf vier Tage“, sagt Manfred Wibbels, im RVO-Vorstand für die Pressearbeit zuständig. Er schwört die ganze Mannschaft schon mal auf die Herausforderungen in knapp zwei Wochen ein: „Das geht an die Grenze des Machbaren. Da sind alle Mitglieder gefragt.“

Das Turnier vom 19. bis zum 22. August (Donnerstag bis Sonntag) wird um einen Tag ausgeweitet, weil der RVO die Kreismeisterschaften ausrichtet. Damit hatte der Kreisreiterverband Warendorf in den Jahren zuvor den RV Vornholz beauftragt, jetzt übernimmt Ostbevern die Gastgeberrolle. Und das geht mit all den Teilprüfungen für die Kreisstandarte im Springen und in der Dressur, mit dem U 25-Championat und dem U 16-Cup nicht mal so nebenher.

Bislang liegen rund 1700 Nennungen vor. Es werden noch etliche dazukommen. So viele wie in früheren Jahren, deutlich über 2000, werden es aber nicht. „Wegen der Kreismeisterschaften konnten wir nicht so weiträumig ausschreiben wie sonst“, erklärt Wibbels. „Der Hauptbestandteil der Prüfungen am Samstag und Sonntag ist für die Kreismeisterschaften.“

Am Donnerstag werden vornehmlich die Profis die Anlage in der Bauerschaft Überwasser ansteuern. Die Höhepunkte sind ein Springen der Klasse S* und im Dressurviereck ein Kurz Grand Prix (Klasse S***) und ein St. Georg Special (Klasse S*). Der Nachwuchs geht am späten Nachmittag in einem Geländereiterwettbewerb in den Busch. „Je nach Zahl der Nennungen wollen wir am Donnerstag nach Möglichkeit erst mittags starten“, sagt Wibbels.

Pas de deux statt Mannschaftskür

An den anderen drei Tagen werden auch für die Reiter, die nicht bei der Kreismeisterschaft im Einsatz sind, zahlreiche Prüfungen angeboten. Der RVO-Funktionär betont: „Alle unsere Vereinsmitglieder sollen genügend Möglichkeiten bekommen zu reiten.“

Als Teilprüfung für die Kreisstandarte wird keine Mannschaftskür, sondern am Samstag ein Pas de deux geritten. „Das wird gemacht, weil viele Vereine in diesem Jahr wegen Corona keine Möglichkeit hatten, in einer Mannschaft zu trainieren“, erklärt Wibbels. Er freut sich auf die Zweier-Kür: „Das wird richtig schöner Sport.“

Die Verantwortlichen beim RVO feilen noch am Hygienekonzept. Eine endgültige Fassung wird erst kurz vor Turnierbeginn veröffentlicht. „Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie sich die Lage entwickelt. Wir sprechen das in jedem Fall eng mit der Gemeindeverwaltung ab“, so Wibbels. Stand heute, erwartet er keine weitreichenden Einschränkungen für die Zuschauer und Reiter.