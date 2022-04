Doppel-Auftakt der Grünen Saison mit zwei Turnieren in Warendorf

Doppel-Auftakt der Grünen Saison im Kreis: Mit dem Vielseitigkeitsturnier des RFV Warendorf und dem Dressurturnier des Reitstalls am Rothenbach stehen gleich zwei interessante Veranstaltungen auf dem Programm, die zudem nur knapp drei Kilometer voneinander entfernt stattfinden.

Gar nicht wasserscheu: Hanna Heseker vom RFV Warendorf startet am Wochenende beim Vielseitigkeitsturnier ihres Vereins.

Das kommende Wochenende läutet bei den Pferdesportlern im Kreis Warendorf die Grüne Saison ein. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn mit dem Vielseitigkeitsturnier des RFV Warendorf und dem Dressurturnier des Reitstalls am Rothenbach stehen gleich zwei Turniere auf dem Programm, die zudem nur knapp drei Kilometer voneinander entfernt stattfinden.

Zwar ist der Kreisreiterverband Warendorf bemüht, dass pro Wochenende nur ein größeres Turnier in seinem Geltungsbereich ausgetragen wird, aber die durch die Corona-Situation bedingten Termin-Engpässe ließen keine andere Lösung zu. Allerdings unterscheiden sich beide Turniere hinsichtlich ihrer Zielgruppen dermaßen stark, dass sie sich kaum gegenseitig Teilnehmer abspenstig machen.

Qualifikation zu den Bundeschampionaten

Fast die ganze Palette des Vielseitigkeitssports bietet das Turnier des RFV Warendorf, das mit einer Geländepferdeprüfung der Klasse A bereits am Freitag ab 16 Uhr beginnt. Dabei dürfte manches interessante Nachwuchspferd zu sehen sein, denn immerhin handelt es sich um eine Qualifikation zu den Bundeschampionaten.

Überhaupt werden im Rahmen des Turniers hochkarätige Prüfungen und Serien ausgetragen. So gilt die Veranstaltung auch für die westfälischen Teilnehmer als Vorbereitungsprüfung auf die Goldene Schärpe, eine der wichtigsten Nachwuchsveranstaltungen der Buschreiter auf Bundesebene. Zudem werden eine Etappe des Pott’s-Pokals sowie der Emshof- und Mini-Emshof-Pokal ausgetragen.

Am Samstag geht es um 8 Uhr mit einer Dressur der Klasse A weiter, die zugleich Bestandteil der Kombinierten Prüfung ist. Ab 10 Uhr folgen weitere Dressur- und Dressurreiterprüfungen der Klassen E bis L. Auf dem Außenplatz geht es schon um 7.30 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A los.

Optisch interessant

Optisch sicher die interessanteste Prüfung des Tages ist der Stil-Geländeritt der Klasse E ab 15.30 Uhr, zu dem nicht weniger als 65 Nennungen vorliegen.

Exakt die gleichen Anfangszeiten für Dressur und Springen wie am Samstag gibt es am Sonntag. Höhepunkt ist der Stil-Geländeritt der Klasse A ab 14 Uhr mit 64 Nennungen, der dann auch die letzte Teilwertung der Kombinierten Prüfung ist.

Das Turnier ist Pilotprojekt für das neu zu verabschiedende Turniersportregelwerk der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO), das ab 2024 gelten soll. So wird es die Möglichkeit geben, auf einem Turnier außer Konkurrenz zu starten oder im Anschluss eine Prüfung ohne Platzierung zum Lernen zu wiederholen.

Dressurprüfungen der schweren Klasse

Eine gänzlich andere Klientel spricht das Dressurturnier des Reitstalls am Rothenbach an, das bereits am Donnerstag ab 8.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse S beginnt, zu der 45 Starterpaare erwartet werden. Im weiteren Verlauf des Tages folgen für den vierbeinigen Nachwuchs Dressurpferdeprüfungen der Klassen A bis M.

Am Freitag geht es mit einer weiteren S-Dressur ab 9.30 Uhr auf dem hohen Niveau der Anforderungen der Intermediaire I weiter. Es folgen eine M- und eine L-Dressur für sechs bis zehnjährige Pferde.

Der Samstag steht vorwiegend im Zeichen der zwei- und vierbeinigen Nachwuchssportler, angefangen von einer Reitpferdeprüfung ab 9 Uhr für vierjährige Pferde bis hin zu einer S-Dressur für U 25-Reiter ab 15.45 Uhr.

Der Sonntag beginnt mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse M und endet mit dem Tageshöhepunkt ab 15.15 Uhr, einer S-Dressur, die ebenfalls für U 25-Reiter ausgeschrieben ist.