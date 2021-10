Doppelpacker Ratering und Brillowski schießen SG Sendenhorst zum Sieg

Die SG Sendenhorst ist zurück in der Spur. Denn nach einem Remis und einer Niederlage hat sich der A-Ligist mit einem klaren 5:1 (2:1) über den FC Greffen zurückgemeldet. Zu einem optimalen Zeitpunkt. Denn nach dem Abpfiff wartete der Mannschaftsabend – perfektes Timing eben. „Beides war seit Wochen geplant. Sieg und Party“, verriet Spielertrainer Florian Kraus gut gelaunt.

Es waren zwei Doppelpacker, auf die sich die SG verlassen konnte und die für Partystimmung sorgten. Zunächst traf Marcel Brillowski (20./38.) zum 2:0. Christian Amsbeck (42.) verdarb den Hausherren allerdings mit seinem Anschlusstreffer eine beruhigende Pausenführung. Vielleicht aber war es auch die passende Motivation. Denn in Durchgang zwei schlug Marek Ratering (50./74.) doppelt zu, ehe Jannick Horstmann (80.), der ohne Training aus dem Urlaub kommend einstieg, den Schlusspunkt setzte.

„ »Sie haben das Kampfspiel angenommen« “ Spielertrainer Florian Kraus hat ein Lob für seine Elf parat

An Halloween wurde es am Wester höchstens für die Gäste aus dem Kreis Gütersloh gruselig. Allerdings legte der SG-Trainer großen Wert darauf, das Resultat einzuordnen. „Greffen kommt im Ergebnis zu schlecht weg“, sagte Kraus. Was nichts daran änderte, dass er mit seiner Elf zufrieden war, auch „wenn wir nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben“. Was aber auch nicht ging. Auf dem tiefen und nicht gerade ebenen Rasen war keine Feinkost gefragt. „Und eben das rechne ich den Jungs hoch an. Sie haben das Kampfspiel angenommen.“

Perfekte SG-Antwort auf Greffener Umstellung

Auch auf die Umstellung der Gäste, die den zweiten Durchgang mit zwei Stürmern angingen, fand die SG mit dem 3:1 die passende Antwort zum richtigen Zeitpunkt.

SG: Lackmann – Kommorowski (61. Horstmann), Wittenbrink, Linnemann, Scholz – Kraus, Brillowski (81. Leibig) – Schröter (73. Turl), Nordhoff (22. Hartlif), Rosendahl – Ratering