Drei Teams können auf Andrea Niebling vertrauen

Drei Mannschaften, eine Trainerin. Und die hat somit alles andere als Langeweile. Aber auch jede Menge Spaß an diesem Job. Was Andrea Niebling auch wieder gerade im Rahmen des Jugendturniers um die Wanderstandarte deutlich machte. Auch zur Freude des RV Rinkerode und RV Albersloh.

Gleich drei Mannschaften stellte sie beim Jugendturnier vor, die den Kampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster aufnahmen. Für Andrea Niebling nichts Besonderes, hatte sie doch schon beim Agravis-Cup im Januar die Verantwortung für zwei Teams bei der Bauernolympiade. Die begehrte Trainerin begründet ihr großes Engagement mit der lapidaren Erklärung: „Weil es mir wahnsinnig Spaß macht.“ Und dabei spielt es auch kaum eine Rolle, dass sie sich mit ihren Mannschaften nie eine Siegchance ausrechnen durfte. „Dabei sein ist alles.“ Und einen Weltuntergang sieht sie auch nicht in einem Endergebnis in der zweiten Hälfte des Starterfeldes. „Morgen gehen alle wieder zur Schule und zur Arbeit, also kein Problem.“ Vielmehr sieht die 37-jährige Pferdewirtin darin einen Ansporn, es beim nächsten Mal noch besser zu machen. „Also Kopf hoch und weiter arbeiten.“

Hilfe für den befreundeten Verein aus Wolbeck

Jetzt beim Jugendturnier präsentierte sie die Mannschaften ihres RV Albersloh und des RV Rinkerode. „Bei beiden Vereinen gebe ich Reitunterricht, so dass sich meine Aufgabe fast von selbst ergab.“ Und weil beim RV St. Hubertus Wolbeck Reiter und Pferde fehlten, halfen die Albersloher mit zwei Paaren aus, damit auch die Wolbecker mitmischen konnten. „Wir sind mit Wolbeck befreundet. Da war es doch selbstverständlich, eine Startergemeinschaft zu bilden.“

„ »Nächstes Jahr greifen wir wieder an.« “ Andrea Niebling

Mit der letztgenannten SG konnte Niebling wenigstens den Motivationspreis gewinnen. Eine Auszeichnung der Westfälischen Nachrichten, die dem letztplatzierten Team ein Wochenende mit einem Trainer eigener Wahl finanziert. Für Niebling eine schöne Geste des Sponsors, der nicht nur die Besten auszeichnete, sondern auch ein Herz für diejenigen hat, die nicht so erfolgreich, aber genauso engagiert die Aufgabe erledigt haben. „Die Kinder haben alles gegeben, sich super verstanden. Da hat jeder für den anderen gekämpft. Nächstes Jahr greifen wir wieder an.“

Andrea Niebling hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Mit Pferden zu arbeiten, das hat sie schon immer gemocht. Junge Menschen auszubilden, sei eine tolle Aufgabe. Und wenn man dann sieht, dass das alles fruchtet, sei man schon zufrieden. Beispiel Charlotte Moddemann: Beim Januarturnier im Springen schwer gestürzt, aber zum Glück nicht ernsthaft verletzt, saß sie jetzt erneut für ihre Rinkeroder Equipe im Sattel und absolvierte das Springen fehlerfrei. Ohne Angst, aber mit viel Freude.

Dass der RV Gustav Rau Westbevern mit zwei Teams dabei war und einen Doppelsieg landete, nötigt Andrea Niebling großen Respekt ab. „Dort wird schon sehr gute Arbeit geleistet. Aber Westbevern verfügt auch über eine große Jugendabteilung und viele sehr gute Pferde.“ Im Gegensatz zu anderen Clubs, die beim Standarten-Wettkampf bei diesem Jugendturnier durch Abwesenheit glänzten. „Es gab mal Zeiten, da waren 25 Mannschaften am Start. Dieses Mal waren es 13, davon zwei Startergemeinschaften. Und Westbevern, Saerbeck und Greven hatten zwei Teams dabei.“

Andrea Niebling wird auch im kommenden Jahr wieder kommen. Ob mit drei Mannschaften, das weiß sie noch nicht. Lust dazu hätte sie, Zeit auch. „Mein Mann ist Jäger und nicht so oft zu Hause. Deshalb geht das alles schon in Ordnung.“