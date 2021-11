Dreierpack von Hoenhorst

Vier Tore und drei Pfostentreffer – und das nur in Halbzeit eins. Die Zuschauer kamen beim Offensivspektakel zwischen SV Rinkerode gegen SV Herbern II also voll auf ihre Kosten. Nach 90 Minuten durften die Gastgeber einmal mehr jubeln.

Die erste Halbzeit hatte es in sich. Vier Tore und drei Pfostentreffer gab es im Duell zwischen dem SV Rinkerode und der zweiten Mannschaft des SV Herbern. Mit viel Glück stand es zur Pause 3:1 für die Rinkeroder – und am Ende 4:3.

Hoenhorst trifft gegen Ex-Club

Die erste Chance gehörte den Gästen. SVR-Keeper Steffen Rips lenkte einen Schuss von Mirco Kortendick gerade noch so zur Ecke (8.). Auf der anderen Seite saß der erste Versuch. Nach Vorarbeit von Maurice Heithorn schloss Marc Düker ab, den Abpraller köpfte Jan Hoenhorst problemlos ins Netz (10.). Weil er gegen seinen Ex-Klub spielte, hielt sich der Jubel in Grenzen. Kurz darauf scheiterte Denis Hauser am Pfosten (12.). In der 20. Minute war Rips erneut zur Stelle (19.). Dann schlug der SVR doppelt zu. Erst erhöhte Jannik Jakobtorweihe per Flachschuss auf 2:0 (21.), eine Minute später fiel direkt das 3:0. Hoenhorst traf erneut ins leere Tor (22.). Trotz des deutlichen Rückstands steckte der SVH nicht auf. Kapitän Kortendick verkürzte (30.), kurz vor der Pause hatte der SVR richtig viel Dusel. Zunächst schlenzte Niclas Sondermann den Ball gegen den Pfosten (41.), danach Tim Jäger gegen den Innenpfosten (45.).

Furiose Schlussphase

Im zweiten Durchgang gab es weitere gute Chancen auf beiden Seiten – mit einer regnerischen und furiosen Schlussphase. Leon Krampe stellte den Anschluss her (81.), Hoenhorst mit seinem dritten Treffer den alten Abstand (88.). Mehr als das 4:3 durch Kortendick in der Nachspielzeit (90.+3) gelang Herbern II nicht. „Wir waren nicht mehr ganz konzentriert“, sagte Kuschel. Alles in allem war er zufrieden. „Wir wussten, dass sie hoch stehen. Das haben wir ausgenutzt“, sagte der Coach.

SVR: Rips – M. Heithorn, Grünhagel, P. Heithorn, F. Lütke Wöstmann – Hauser (83. Wilmer), Düker (87. Giesbert), Jakobtorweihe, Vogel – Ipek (35. Somaskantharajan), Hoenhorst (90.+2 Schwitte)