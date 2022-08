Dreimal auf Sieg – SGS Außenseiter

Mit der SG Sendenhorst steigt am Wochenende auch der letzte heimische Vertreter in den Ligabetrieb ein. Die Partien in der Übersicht:

Kreisliga A1

SV Ems Westbevern -

SG Sendenhorst

Als Außenseiter tritt die SG Sendenhorst am Sonntag (15 Uhr) beim SV Ems Westbevern an. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, wie auch Sendenhorsts Trainer Florian Kraus bestätigt: „Westbevern hat sich super verstärkt, eine einwandfreie Vorbereitung absolviert und kann eine sehr gute Rolle in der Liga spielen. Wir hingegen hatten bislang Probleme, viele meiner Spieler haben noch Trainingsrückstand.“ Durch den Pokalerfolg am Dienstagabend gegen den VfL Sassenberg (2:0) tankten die Rot-Weißen zwar eine Menge Selbstvertrauen. Für einen Punktgewinn in Westbevern bedarf es aber einer weiteren Leistungssteigerung. Der SG fehlen die verletzten Robin Lackmann, Sven Kortwinkel, Marc Pottek.

Kreisliga A2

BSV Roxel II -

SV Rinkerode

Der BSV Roxel II war am vergangenen Wochenende ebenso wie der SV Rinkerode mit einem Tor unterlegen. Allerdings deutlich höher als der SVR, der mit 0:1 verlor – Roxel hatte mit 4:5 gegen Ascheberg das Nachsehen. Dem Verlierer des direkten Duells am Sonntag ab 12.15 Uhr droht ein Fehlstart. Das weiß auch Rinkerodes Trainer Janis Kraus. „Auch wenn wir ein ordentliches Spiel gegen Wacker gemacht haben. Es wäre dann trotzdem ein schlechter Saisonstart“, so der Übungsleiter. „Wir wollen da die ersten drei Punkte holen.“ Ein Unterfangen, bei dem Rinkerode fünf bis sechs Akteure fehlen.

GW Albersloh -

TuS Hiltrup II

Bei GW Albersloh lässt dieser Tage vieles auf einen Dreier gegen die Zweite des TuS Hiltrup hoffen (Sonntag ab 15.15 Uhr). Die Trainingswoche war stark, die Beteiligung hoch. Und auf dem Bösensell-Spiel vom Vorwochenende lässt sich ohnehin aufbauen. „Wir wollen gewinnen“, sagt Co Tobias Saathoff. Verzichten muss Grün-Weiß am Sonntag auf die privat verhinderten Sandro Bördemann und Tim Neufert.

Kreisliga A Beckum

Fortuna Walstedde -

Vorwärts Ahlen

Mit „mannschaftlicher Geschlossenheit und Willen“ (Trainer Daniel Rohde) kegelte Walstedde unlängst Vorwärts Ahlen aus dem Pokal. Am Sonntag um 15 Uhr sehen sich beide in der Meisterschaft wieder. Und Rohde ist sich sicher, das in der Arbeitsmoral seiner Truppe auch in diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg liegen dürfte. Unter der Woche trainierte die Fortuna drei Mal, arbeitete Defizite in Kondition und Passspiel auf. „Das kann in der Anfangsphase noch öfter vorkommen“, sagt Rohde. „Aber die Jungs haben auch alle Bock.“ Fehlen werden Walstedde indes gleich sechs wichtige Akteure.