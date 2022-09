Drensteinfurt gewinnt Kellerduell in Oestinghausen

Ein Sieg gegen Ostinghausen, vorne mit dabei, wäre nett gewesen. Ein Sieg über Oestinghausen, Kellerkind, schmeckte aber noch viel süßer für den SV Drensteinfurt. Im Gastspiel des Tabellenletzten beim -vorletzten setzte sich Erstgenannter mit 3:2 durch und bestätigte den Aufwärtstrend. „Uns liegt es eher am Ende, wenn es stressig ist“, bemerkte Trainer Thorsten Heinze mit einem Lachen – der Weg zu drei Auswärtszählern war ein steiniger, abenteuerlicher.

Denn der SVD brauchte eine Halbzeit und drei Minuten, um in der Partie anzukommen. Nach 48 Umdrehungen nämlich markierte Niklas Senk das 2:0 für die Hausherren, schien den Treffer von Nick Weber aus der 35. Minute (per Strafstoß) zu veredeln.

Drensteinfurt hatte bis dato wenig anfangen können mit dem Spielgerät, das ihm der Kontrahent im Wesentlichen ließ, hätte allerdings vor dem Weber-Treffer selbst einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen.

Sei‘s drum: Spätestens mit einem Dreifach-Wechsel in der 61. Minute war der SVD im Spiel, kam jetzt zusehends zu Möglichkeiten. Dennis Popil besorgte binnen elf Minuten den Ausgleich (69. und 80., jeweils per Strafstoß) und bereitete so den Boden für ein furioses Drensteinfurter Finale. Es waren 92 Minuten gespielt, als die Hausherren das Leder zu ihrem Schlussmann spielten und der es aufnahm – indirekter Freistoß, Markus Fröchte, 3:2! SV Drensteinfurt: Scharbaum – Popil, van Elten, V. Kröger, Fröchte, Vieira Carrera, Wiebusch, Bußmann, Scharmann (61. Groß), Grönewäller (61. Heitplatz), N. Kröger (61. Benasaid)