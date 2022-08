Drensteinfurter Hitzeschock

Das ging glatt daneben: Der SV Drensteinfurt kassierte am 1. Spieltag eine 1:4-Packung gegen gnadenlos effektive Neubeckumer. Immer, wenn der SVD am Drücker war, schlug der SVN zu.

Wie sie ihre Temperatur derart runtergefahren hatten, blieb das Geheimnis der Akteure des SV Neubeckum. Bei sengender Hitze auf der Anlage des SV Drensteinfurt, bei Bedingungen, die Gedanken an das angrenzende Erlbad weckten, zeigten sich die Gäste: eiskalt. Bei sechs Torchancen kam der SVN auf eine Quote von 67 Prozent, fuhr am Ende einen 4:1-Erfolg ein und bescherte dem SVD einen Fehlstart par excellence. Schließlich musste auch noch Nils Kröger in der 75. Minute mit Gelb-Rot runter und gesellt sich damit auf die bedeutende Liste an Akteuren, die dem Team von Thorsten Heinze am Sonntag fehlten bzw. am nächsten Spieltag fehlen werden: Steffen Scharbaum, Alexander Pankok, Leon van Elten, Andre Carreira und Falk Bußmann hatten nicht auflaufen können gegen Neubeckum.

Dennoch fanden die Hausherren passabel in die Partie, hatten zunächst ein leichtes Übergewicht. Sie versuchten, ihren Kontrahenten mit langen Bällen, meist initiiert von Dennis Popil, auszuhebeln. Allerdings landeten die Zuspiele in der Regel bei Neubeckums aufmerksamem Schlussmann Hendrik-Liones Gidom. Und der stand sinnbildlich für das, was Neubeckum in dieser ersten Hälfte sein sollte: wach und jederzeit bereit.

SVN setzt Nadelstiche

Schon das 0:1 wie aus dem Nichts: Michel Osmanovic fasste sich ein Herz und haute das Leder aus der Distanz in die Maschen (15.). Knappe 20 Minuten später, der SVD hatte zwischenzeitlich eine Kopfballchance verbucht, verursachte Nils Kröger einen Elfmeter, den abermals Osmanovic versenkte. Und Neubeckum setzte noch einen dritten Nadelstich: Ein durchgesteckter Ball, der längst hätte geklärt sein können, landete bei Martin Varis, der markierte das 3:0 (40.).

Die Moral der Gastgeber brach das nicht. „Wir wären ja auch nicht die Ersten gewesen, die sowas gedreht hätten“, sagt Trainer Heinze, dessen Team marschierte. Was sich bezahlt machte: Der starke Leo Steinert, der nach seiner Einwechslung mächtig Betrieb machte, köpfte zwanzig Minuten vor Schluss zum 1:3 ein. Doch das Glück stand dem SVD an diesem Tag nicht Pate: Schon mit der übernächsten Aktion, gerade drei Minuten später, besorgte Philipp Halfar das 4:1.

SV Drensteinfurt: Woltering – V. Kröger, Popil (85. Grönewäller), N. Kröger, Fröchte – Ressler, Heitplatz (60. Steinert) – Wichmann, Benasaid (60. Vogt), Höveler – Hülsmann (60. Groß)