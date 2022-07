Dreskornfeld will es bei der SGS nochmal wissen

Michael Dreskornfeld ist Ur-Kinderhauser. Seit zwei Jahren indes lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Sendenhorst – und wird künftig auch für die SG auf der Platte stehen, der Kader des Teams von Uwe Landau bekommt also Zuwachs.

Der 34-jährige Dreskornfeld trainierte zuletzt die Verbandsliga-Männer der Westfalia; als Spieler war er schon länger nicht mehr aktiv, weil er sich 2017 eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte. Jetzt wird der Rechtshänder in Sendenhorst seine ersten Gehversuche zurück in den Trainings- und Spielbetrieb machen. „Das ist ein richtiger Glücksfall für uns“, sagt Uwe Landau, im Kinderhauser Rückraum schließlich war Dreskornfeld seinerzeit absoluter Leistungsträger. „Mit all seiner Erfahrung und Klasse wird uns Michael ganz sicher weiterhelfen“, so Landau.

Dessen Team hat sein erstes Testspiel verloren. Am Samstag unterlag es daheim mit 22:25 gegen die Spielvereinigung Hesselteich. Zur Halbzeit stand es noch 10:8 für die SG, und auch in der 50. Spielminute führte Sendenhorst mit einem Tor (19:18). In einem sehr intensiven Spiel merkte man der SG dann aber den Kraftverlust an. Hesselteich drehte die Partie. Trainer Landau war mit der Leistung seiner Männer, zumal ohne sieben Spieler, dennoch „mehr als zufrieden“.