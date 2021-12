Ein Team der Einzelgänger

Eigentlich sind Schiedsrichter Einzelgänger. Nicht so beim SV Drensteinfurt, wo die Unparteiischen voll in den Verein integriert werden. Dafür zuständig ist Martin Brinkmann, der als ehemaliger Schiedsrichter alle Sorgen der Referees bestens kennt.

Er ist für die Aufgabe geradezu prädestiniert. Martin Brinkmann, selbst langjähriger Unparteiischer, kümmert sich beim SV Drensteinfurt um die Schiedsrichter. Und davon gibt es beim Stewwerter Sportverein gleich acht – größtenteils sehr junge. Brinkmanns Ziel ist es, die Referees ein bisschen mehr in den Verein zu integrieren.

„Gerade die Schiedsrichter sind – nicht nur beim SV Drensteinfurt, auch in vielen anderen Vereinen – einfach das fünfte Rad am Wagen. Sie laufen ein bisschen nebenher. Als Schiedsrichter bist du Einzelgänger“, sagt der 51-Jährige. Das soll sich ändern. „Der neue Vorstand um Thomas Klein gibt sich größte Mühe, den Haufen zusammenzuhalten.“

Brinkmann war selbst 30 Jahre lang Schiedsrichter

Brinkmann wurde von den Verantwortlichen angesprochen, ob er sich um die Gruppe kümmern könne. Gefragt, getan. „Ich will die Jungs unterstützen und aufpassen, dass alles läuft“, sagt Brinkmann. SVD-Geschäftsführer Ralf Popil ist froh über den Einsatz: „Mit ihm sind wir gut beraten.“

Denn das Metier beherrscht der Stewwerter bestens. Schließlich war Brinkmann 30 Jahre, von 1987 bis 2017, selbst Schiedsrichter. Er pfiff für den SVD, schaffte es bis in die Landesliga und als Assistent bis in die Oberliga. Auf rund 1000 offizielle Ansetzungen kommt er eigenen Angaben zufolge. Seine aktive Laufbahn beendete er vor vier Jahren.

„Corona war auch für uns Schiedsrichter eine ganz blöde Zeit, weil im Amateurfußball alles ausgefallen ist“, sagt Brinkmann. Er musste sich erst mal einen Überblick verschaffen, wer beim SVD überhaupt noch dabei ist. Fünf Unparteiische muss der Sportverein stellen, acht hat er. Von daher wird kein Ordnungsgeld fällig – das war schon mal anders. „Ich gehöre auch zu den acht Schiedsrichtern, obwohl ich nicht mehr aktiv pfeife“, sagt Brinkmann und erklärt: „Ich werde als Beobachter zum Soll gezählt.“ Das gleiche gilt für Marcus Lübbering, der seit 1989 Schiedsrichter und ebenfalls als Beobachter für den SVD aktiv ist.



Marten Klein bereits Assistent im Westfalenliga-Spiel

Malte Stöhr (26 Jahre) ist seit 2016 dabei. Er pfeift unter anderem in der U 19-Bezirksliga. Als Assistent war er schon beim Landesliga-Duell zwischen Türkspor Dortmund und der SpVgg Horsthausen im Einsatz.

Richtig ambitioniert ist Marten Klein (19) unterwegs. 2018 angefangen, zählt der Sohn des 1. Vorsitzenden zum Perspektivteam. Er war letztens Assistent beim Westfalenliga-Spiel von Rot-Weiß Deuten gegen den TuS Bövinghausen. „Vor immerhin 600 Zuschauern“, merkt Brinkmann an. Das 1:0 beim überraschenden 4:1-Erfolg Deutens gegen das Team um die ehemaligen Nationalspieler Kevin Großkreutz und David Odonkor erzielte übrigens der Ex-Stewwerter Dennis Drepper.

Freizeit soll erhalten bleiben

Auch Leo Steinert ist seit 2018 Schiedsrichter. Weil der 20-Jährige aber auch in der ersten Mannschaft spielt und dort laut Brinkmann „dringend benötigt“ wird, hat er weniger Zeit für Einsätze. „Sie müssen ihre Pflichtspiele leiten“, erklärt Brinkmann. Aber „wenn du zweimal die Woche Training und am Wochenende ein Spiel hast, fragen sich viele, wie sie auch noch pfeifen sollen. Ein bisschen Freizeit möchten sie ja auch noch haben.“ Ebenfalls seit 2018 leitet Lorenz Jedanowski für den SVD Spiele. Der 19-Jährige, der die U 17 trainiert, ist Fan des Regionalligisten SC Preußen Münster und freute sich daher besonders, dass er im August 2020 in der Saisonvorbereitung bei einem Testspiel zwischen dem Landesligisten SV Herbern und dem Westfalenligisten Kinderhaus Assistent sein durfte. Herberns Trainer ist nämlich der Ex-Preuße Benjamin Siegert. Das Schiedsrichter-Team des SVD komplettieren Sam Scharmann und Raphael Janz.

Mit dem Ist-Zustand ist Brinkmann zufrieden: „Wir haben zurzeit genug Schiedsrichter.“ Deswegen sei es das Ziel, die Mannschaft zusammenzuhalten. „Die Jungs sollen sich wohlfühlen, sodass es keinen Grund gibt, das Hobby zu beenden oder den Verein zu verlassen“, so der 51-Jährige.

Neuzugänge seien aber auch bei den Unparteiischen willkommen. „Wenn Interessenten da sind, dürfen und sollen sie selbstverständlich Schiedsrichter werden.“