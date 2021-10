Eine Halbzeit lang zu passiv – SG Sendenhorst verliert in Westbevern

Nach einer erstaunlich passiven ersten Halbzeit kassierte die SG Sendenhorst am Donnerstagabend die zweite Niederlage in dieser Saison. Der ersatzgeschwächte Fußball-A-Kreisligist verlor das vorgezogene Spiel bei Ems Westbevern mit 1:2 (1:2).

Nicolas Rosendahl hatte per Kopfball die erste Chance des Spiels (9.), danach aber ging es zunächst fast nur noch in die andere Richtung. Westbevern, mit dem Selbstbewusstsein von zuvor drei Siegen in Folge, erspielte sich einige Chancen. Verdient gingen die Hausherren durch Sebastian Deistler (18.) und Oliver Hollmann (39.) mit 2:0 in Führung. Gegenwehr der Gäste? Fehlanzeige. „Die erste Halbzeit war enttäuschend, da fehlen mir ein bisschen die Worte“, sagte SG-Trainer Florian Kraus. Dass wegen des Personalmangels einige angeschlagene Spieler auf dem Feld standen, ließ der Coach nur bedingt als Entschuldigung für den blutleeren Auftritt gelten.

Für Hoffnung hatte Marek Ratering gesorgt, der mit dem Pausenpfiff noch auf 1:2 verkürzt hatte. Nach dem Wechsel erhöhten die Sendenhorster zunehmend den Druck, knackten das Ems-Bollwerk trotz einiger guter Möglichkeiten aber nicht mehr. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel angenommen, ein bisschen fehlte uns dann aber auch das Glück“, sagte Kraus nach dem Abpfiff. „Es ist gerade etwas schwierig für uns – personell und ergebnistechnisch.“

SGS: Lackmann – Rosendahl, Wittenbrink, Linnemann, Turl – Leibig (62. Brillowski), Kortwinkel (83. Scholz), Nordhoff (46. Horstmann) – Abu Dalal, Schröter (46. Berheide), Ratering. Tore: 1:0 Deistler (18.), 2:0 O. Hollmann (39.), 2:1 Ratering (45.).