Erlbad wird zum Mekka der Triathleten

Die Premiere des Drensteinfurt Triathlons hätte im vergangenen Mai kaum besser laufen können. Überall strahlende Gesichter: bei den Teilnehmern, bei den Besuchern, bei den Verantwortlichen der Stadt Drensteinfurt um Schirmherr Bürgermeister Carsten Grawunder sowie bei den Veranstaltern. Somit gab es nur eine Konsequenz: Am 21. Mai 2023 findet der 2. Drensteinfurt Triathlon statt.

„Dass Drensteinfurt ein toller Triathlon-Standort sein könnte, war uns natürlich schon im Vorfeld der Premiere bewusst“, erklärt Organisationsleiter Georg Mantyk. „Aber die Resonanz auf den Erstevent war überwältigend. Als Organisator plant man ohnehin längerfristig, aber wir hoffen gleich bei der zweiten Austragung die 1000-Teilnehmermarke zu knacken. Das ist definitiv etwas Besonderes.“

Konzept bleibt die Basis für 2023

Das bestens eingeführte Konzept der Veranstaltung mit Angeboten für jede Alters- und Leistungsklasse bleibt auch in 2023 die Basis des Drensteinfurt Triathlons. Speziell für junge Sportler und noch unerfahrene Triathlon-Interessierte will das Veranstalterteam einen tollen Tag auf die Beine stellen. „Triathlon ist einfach. Das darf man nie vergessen. Es geht um Schwimmen, Radfahren und Laufen, egal über welche Distanz und letztlich auch egal in welcher Geschwindigkeit“, erläutert Mantyk. „Und wer sich nicht alle drei Disziplinen zutraut, kann bei uns in einer Staffel starten und mit dabei sein.“

„ »Es geht um Schwimmen, Radfahren und Laufen, egal über welche Distanz« “ Organisationsleiter Georg Mantyk

Besagte Staffel-Angebote sind für Familien, Einsteiger, Freunde, Vereinstrios und sonstige Konstellationen konzipiert. Ein eigenes Angebot gibt es für Unternehmen und Organisationen, die sich für den „Company Cup“ melden können. In einer eigenen Wertung können Firmen aus Drensteinfurt und Umgebung ein Teambuilding-Event mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz verbinden.

„ »Das Schöne am Triathlon ist neben der Einfachheit die Gemeinsamkeit« “ Georg Mantyk

Die ambitionierten und erfahrenen Triathleten werden aber auch nicht zu kurz kommen. Über eine Mitteldistanz von 76,2 Kilometern (1,2 schwimmend, 60 radelnd und 15 laufend) wird es in 2023 einen zweiten Start und somit ein größeres Feld geben. Auch die Kurzdistanz wird für ambitionierte Sportler wieder eine schöne Gelegenheit, die Form zu Beginn der Saison zu testen beziehungsweise zu beweisen. „Das Schöne am Triathlon ist neben der Einfachheit die Gemeinsamkeit“, so Mantyk.

Zentrum der Veranstaltung bleibt das Erlbad. Im Sportbecken des Freibads absolvieren die Teilnehmer die erste Disziplin, dort wird die Wechselzone aufgebaut, und letztlich dürfen sich alle, die das Ziel erreichen, auf dem Gelände freuen und feiern lassen. Der Radpart ist noch offen. Entweder wird er wie im Vorjahr in Großteilen durch den Ortsteil Mersch geleitet. Oder es geht über die Bundesstraße 63. Aktuell sind die Veranstalter noch in Verhandlungen mit dem Landkreis, inwiefern diese genutzt werden darf. Die Laufrunden von bis zu 2,5 Kilometern bleiben in der Nähe des Bades geplant und beinhalten auch den Sportplatz des SV Drensteinfurt.

Ideen für das Rahmenprogramm sind willkommen

Eine Entwicklung wird es beim Rahmenprogramm geben. „Wir sind mit verschiedenen Dienstleistern und Vereinen im Gespräch, die sich beteiligen wollen, so dass auch Nicht-Aktive auf jeden Fall zum Erlbad und zum Sportplatz kommen sollten“, freut sich Mantyk. „Wer sich einbringen möchte, soll sich jederzeit melden“, ist das Organisationsteam auch anhaltend offen für Initiativen und Ideen.