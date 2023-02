Ernüchterung bei drei Teams, aber Sonnenschein in Walstedde

Die Ausbeute fiel überschaubar aus. Vom heimischen A-Liga-Quartett sammelte lediglich Fortuna Walstedde drei Punkte ein. In Sendenhorst, Albersloh und Rinkerode ist hingegen noch Luft nach oben.

SC DJK Everswinkel –

SG Sendenhorst 1:1

Rasche Genesung bei den Hausherren, die noch unter der Woche verlegen wollten, am Sonntag aber allein sieben Akteure auf der Bank hatten. Wozu sich der SG-Coach („Sonst sage ich etwas Falsches“) nicht äußern wollte. Zum aus Sicht der SG unbefriedigenden Spielverlauf aber schon. „Mir fehlen die Worte. Wir haben in Halbzeit eins nicht stattgefunden. Das ist extrem enttäuschend“, bilanzierte Florian Kraus. Dabei war ein zu erwartender, griffiger Gegner die Trainingswoche über Thema in Sendenhorst. Immerhin gelang den Kraus-Kickern in einer dominanten zweiten Hälfte der Ausgleich und fast sogar noch der Sieg. „Über 90 Minuten ist das Remis für Everswinkel okay. Das müssen wir schlucken“, so der Trainer.

SG: Petry – Rosendahl, Vogt (45. Nordhoff), Linnemann, E. Kommorowski – Kraus – Schröter (57. Krause), Brillowski, Abu Dalal, Lütke- Verspohl – Horstmann

Tore: 1:0 Kwiaton (22.), 1:1 Kraus (69.)

„ »Das ist extrem enttäuschend« “ SG-Trainer Florian Kraus nach dem Remis

GW Albersloh –

SW Havixbeck 1:2

Nach dem torreichen 4:3-Hinspielerfolg setzte sich dieses Mal Havixbeck mit einem Tor durch. „Ich kann meiner Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Sie hat gekämpft, wir hatten eigentlich das Spiel im Griff. Heute hat ganz sicher nicht die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen“, analysiert GWA-Trainer Julian Spangenberg. Den frühen 0:1-Rückstand (10.) egalisierte Hiegemann direkt nach der Pause. Ein direkt verwandelter Freistoß von Tahiri aus 16 Metern sorgte für die Entscheidung (70.).

GWA: Happe – Rehbaum, L. Bartmann (41. Kröger), Thale, Fischer, Neufert, Jöstingmeier (46. Hermann), McGill, A. Bartmann, Lenze, Hiegemann (71. Brinkmöller)

Tore: 0:1 Schmitz (10.), 1:1 Hiegemann (46.), 1:2 Tahiri (70.).

Spangenberg nimmt GWA-Elf in Schutz

BW Ottmarsbocholt –

SV Rinkerode 1:0

Seit vier Monaten wartet der SV Rinkerode auf einen Sieg. Auch der Auftakt in den zweiten Saisonabschnitt glückte nicht, beim Tabellenfünften Ottmarsbocholt gab es eine unglückliche 0:1 (0:1)-Niederlage. „Dieses Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren. Wir treffen dreimal die Latte und der Gegner nutzt seine einzige Chance und gewinnt die Partie“, erklärt ein enttäuschter SVR-Trainer Janis Kraus. Nach dem Gegentor in der 40. Minute legte Rinkerode in Hälfte zwei noch deutlicher den Vorwärtsgang ein, belohnte sich aber nicht für seine zahlreichen Offensivbemühungen. „Die Niederlage tut weh, aber auf die spielerische Leistung können wir aufbauen“, hofft Kraus.

SVR: Rips – Wehr (75. Jakab), Schmidt, Ruß, Düker, Vogel, Grünhagel (70. Schwack), Wiewer (46. Chelvanathan), Koch, Taher (60. Somaskantharajan), Kiel. Tor: 1:0 Godek (40.)

Fortuna-Coach Schlüter ist rundum zufrieden

Fortuna Walstedde –

SC Roland 5:1

Zur Halbzeit und Fortunas 4:1-Führung herrschte bereits Klarheit. Zur Zufriedenheit des Trainers. „Das war überzeugend. So hatten wir uns das auch vorgestellt“, strahlte Marcel Schlüter: „Zur Pause war der Drops gelutscht.“ Zwar nahmen die Gäste nach dem Wechsel noch einmal Anstrengungen, das Blatt zu wenden, bleiben aber ohne Erfolg. Wir hatten aber auch Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu gestalten, waren aber oft zu kompliziert“, gestand Schlüter, der zur eigenen Überraschung auch auf den zuletzt verletzten Kai Northoff bauen konnte.

Fortuna: Averhage – Kai Northoff, Broszeit, Döring, Kevin Northoff – Lange, Kühlmann (89. Berkemeier) – T. Starkmann (58. Lange), M. Starkmann, Winkler (80. Kreft) – Jeske (80. Mrozik)

Tore: 1:0 Winkler (2.), 1:1 Maaser (5.), 2:1 T. Starkmann (13.), 3:1 Jeske (25.), 4:1 Jeske (27./Strafstoß), 5:1 Lange (89.).