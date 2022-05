Ernüchterung beim TC Drensteinfurt, Gelassenheit bei GW Albersloh

Für beide war es als Aufsteiger eine Premiere, sowohl die Herren 40 des TC Drensteinfurt als auch die Damen 60 von GW Albersloh haben Neuland betreten. Beide hatten recht deutlich das Nachsehen, zahlten Lehrgeld. Während die Spielerinnen so etwas erwartet hatten, machte sich in Stewwert Ernüchterung breit.

Die erste Ernüchterung ist schon nach dem ersten Spieltag da. Dabei gehörte der TC GW Westerholt zu den Gegnern, die die Herren 40 des TC Drensteinfurt hinter sich lassen müssten. Schließlich war der Gast vom TC GW Westerholt in der Vorsaison gerade noch in der Westfalenligaverblieben. Die 2:7-Schlappe kam daher unerwartet. Was nicht auf das 1:5 der Damen 60 der DJK GW Albersloh bei der Regionalliga-Premiere bei ETUF Essen galt.