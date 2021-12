Formsache - Kraus geht bei der SG in die Trainerjahre sechs und sieben

Florian Kraus und Stefan Putze bleiben den Fußballern der SG Sendenhorst erhalten. Das Trainerteam hat jetzt bei dem Münsteraner A-Kreisligisten verlängert. Überraschend ist die Laufzeit des neuen Vertrags. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten der Martinusstädter verlängerten die beiden Sendenhorster nämlich gleich für zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24. Was die Zusammenarbeit auf beeindruckende sieben Jahre anwachsen lassen würde.

Bestehen da etwa große Pläne im Lager der Rot-Weißen? Das eher nicht, die Zufriedenheit und Wertschätzung seitens des Vereins ist aber so groß, nachdem der Umbruch innerhalb des Kaders vollzogen worden ist, dass der SGS-Vorstand bereits im Oktober auf die beiden Übungsleiter zuging und das Interesse an der weiteren Zusammenarbeit hinterlegte. Lange dauerte es nicht, bis man sich einig wurde, was Kraus bestätigt: „Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl. Es macht unheimlich viel Spaß und wir wissen, was wir am Verein haben. Wir möchten den eingeschlagenen Weg weitergehen.“

Was Kraus damit meint, lässt sich an der Tabelle ablesen. Die SGS belegt zur Winterpause den dritten Rang. Lächelnd betont der Trainer: „Wir wollen weiter oben mitmischen.“