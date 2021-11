Fortschritt oder Stillstand? Eine Frage, die die 60 Minuten gegen den FC Greffen zumindest ein Stück weit beantworten sollten. Denn die abermalige Pause wollte die SG Sendenhorst nutzen, um Defizite aufzuarbeiten – und eben Fortschritte zu machen, die auch im Landesliga-Heimspiel am Samstag (19.15 Uhr) sichtbar werden sollten.

Zuversicht ist erlaubt

Dabei ist Zuversicht erlaubt. Denn allein ein nahezu kompletter Kader steht für eine Veränderung. Lediglich Torhüter Nils Küpper, der im Urlaub weilt, fehlt. Aus den (Aktiv-)Ferien zurück ist Lukas Schmitz, Yanik Neumann hat sich aus dem Krankenstand zurückgemeldet. „Wir sind gut besetzt“, gesteht Trainer Thorsten Szymanski. Eine beinahe völlig ungewohnte Situation.

Allerdings ist ein nahezu voll besetztes Aufgebot zunächst ein Zahlenspiel, das aufgeht. Unterschiede in Sachen Physis und Spiel bleiben. Hinzu kommt, dass sich Jens Hunkemöller zum Sorgenkind entwickelt. Der Linksaußen klagte wiederholt über Knieprobleme, brach am Dienstag sogar das Training ab. „Ich weiß nicht, ob ich am Samstag Risiko gehen soll und will“, ist sich der Trainer noch nicht im Klaren über einen Einsatz. Auch wenn Hunkemöller in Sachen schnelle Mitte sowie aufgrund seiner beständig guten Trefferquote wertvoll ist.

Vorbereitung nicht optimal

Ließt sich die Spielerliste für Samstag ungeachtet der Hunkemöller-Personalie erfreulich positiv, lief die Vorbereitung erneut nicht optimal. Lediglich einmal pro Woche konnte in den vergangenen 14 Tagen handballspezifisch trainiert werden, da die Westtorhalle als Ausweichspielort nur eben einmal – aber immerhin – zur Verfügung stand. „Aber gerade am Dienstag haben wir mit der Zweiten zusammen trainiert und einiges machen können. Ich bin ganz entspannt“, ist Szymanski weit davon entfernt, ein Klagelied anzustimmen. Und auch ein Erfolg gegen den Aufsteiger aus dem Kreis Gütersloh würde helfen.

Der FC Greffen kommt allerdings mit der Empfehlung eines 27:27 gegen die TSG Altenhagen-Heepen, in einer Woche Gastgeber der SG. „Das ist schon ein Ausrufezeichen“, versichert Szymanski. Auch Gespräche mit mehreren Trainerkollegen haben ihn überzeugt: „Wir sind gewarnt.“

Vor allen Dingen stellen die Gäste eine physisch starke und körperbetont spielende Mannschaft. Gut, dass die SG Sendenhorst auch in Sachen Fitness einige Fortschritte macht.