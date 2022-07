Gastgeber scheitert an Walstedde

Fortuna Walstedde bleibt und ist die Überraschung der Vorbereitung. Ihre starke Frühform demonstrierte die Fortuna jetzt auch beim Schlering-SVD-Cup, nicht zuletzt am Sonntag. Nach dem Sieg über Rinkerode ließ das Team mit einem 3:1 über Gastgeber SV Drensteinfurt aufhorchen.

Die Fortuna war enorm präsent und kaufte den Hausherren den Schneid ab. Ballverluste im Aufbau, Mängel im Zweikampf – der SVD fand nicht ins Spiel. Auch das 1:0 durch Dennis Popil per Elfmeter (14.) erwies sich nicht als Brustlöser, wenngleich es so in die Pause ging. „Da haben wir uns viel vorgenommen“, sagt Trainer Thorsten Heinze, „aber genau da weitergemacht, wo wir aufgehört haben“. Zumal Walstedde auf 3-5-2 umstellte, womit Drensteinfurt überhaupt nicht zurechtkam. Und jetzt zahlte sich das auch aus: In der 59. Minute bugsierte Leon van Elten das Leder ins eigene Gehäuse, in der 65. und 77. konterte die Fortuna ihren Kontrahenten eiskalt aus. Torschütze jeweils Fabrizio Nieddu. „Wenn wir gewinnen, wären wir Erster gewesen, da muss man brennen. Das fehlte irgendwie“, resümierte Heinze.

Am Freitagabend noch war sein Team furios ins Heimturnier gestartet. Rund eine Halbzeit lang spielte es gegen den SV Rinkerode stark auf. Lars Hülsmann (3. Minute) und Dario Seljmesi (23.) schossen ein frühes 2:0 heraus, das Dennis Popil in der 57. Minute gar noch aufstockte. Doch Rinkerode präsentierte sich nach unterdurchschnittlichem Start verbessert, blieb dran, während Drensteinfurt seine Bemühungen weitgehend einstellte. Nach zwei gravierenden Fehlpässen machten es Jan Hoenhorst (70.) und Sinthusen Chelvanathan (80.) noch mal spannend, zu mehr sollte es allerdings nicht reichen. „Wenn wir auch noch die Chance auf den Ausgleich hatten – ein verdienter Sieg für Drensteinfurt“, resümierte Rinkerodes Trainer Janis Kraus.

Im zweiten Duell des Sonntags wahrte die SG Sendenhorst ihre Möglichkeiten auf ein drittes Turnierspiel. Sie bezwang GW Albersloh mit 2:1. Eine Stunde lang spielte die SGS es gut, war die klar bessere Mannschaft. Den ersten Treffer markierte zwar Albersloh durch Emre Gulenc (33.), Sendenhorst ließ sich aber weder davon beirren noch von einem verschossenen Elfmeter von Maik Krause. Eric Kommorowski brachte das Team von Florian Kraus in der 37. zurück ins Spiel, in der 51. Minute besorgte Sven Kortwinkel die Führung. Mit zahlreichen Wechseln um die 60. Minute begannen sich die Gewichte dann zu verschieben. Albersloh war jetzt druckvoller und hätte nach einem Foul an Ole Lenze wohl auch einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Es blieb beim 1:2.