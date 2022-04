Geniestreich und Joker bescheren GW Albersloh die Derby-Revanche

Es war ein Derby, das mehr von der Spannung als von der fußballerischen Qualität lebte. Am Ende jubelten die Albersloher vor etwa 200 Zuschauern über einen 2:1-Sieg in der Kreisliga A2 Münster. Sie fanden erst in Halbzeit zwei in die Partie und drehten das Spiel gegen den SV Rinkerode dank eines Geniestreichs und eines Jokers.

„Ich bin megastolz. Die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft“, sagte GWA-Trainer Julian Spangenberg und freute sich zum einen über den Prestigeerfolg und zum anderen über drei Punkte zum Start in seinen Urlaub. Deprimiert war natürlich SVR-Coach Sven Kuschel: „Wir sind enttäuscht, haben uns den Schneid abkaufen lassen. Meiner Meinung nach waren wir fußballerisch die bessere Mannschaft.“

SVR-Trainer Kuschel sieht in seiner Elf das bessere Team

Das traf zumindest auf den Auftritt in der ersten Halbzeit zu. Gute Chancen hatten nur die Gäste. Jan Hoenhorst verpasste zunächst eine Her­eingabe von Alexander Kiel (14.) und köpfte in der 27. Minute das 0:1 nach einer Flanke von Michael Vogel. Kiel musste wegen einer muskulären Verletzung früh runter, für ihn kam Ajas Taher. Der sorgte gleich für Gefahr, schoss aus der Distanz aber vorbei (34.). Drei Minuten später hatte der SVR die Riesenchance zum 0:2. Keeper Simon Spangenberg parierte einen Kopfball von Hoenhorst, Aron Jakab konnte den Ball nicht über die Linie drücken und sah dabei äußerst unglücklich aus. „Wir müssen das 2:0 machen“, ärgerte sich Kuschel. Und Spangenberg meinte: „Wir haben in der ersten Halbzeit all das vermissen lassen, was man in einem Derby braucht. Es war kein gutes Spiel, Rinkerode einen Tick besser.“

Hövelmann mit klarem Blick und präzisem Schuss

Nach dem Seitenwechsel wurde nicht nur das Wetter, sondern auch GWA besser. Seine Elf habe zwar nicht spielerisch überragt, dafür mannschaftstaktisch und vom Willen her überzeugt, sagte Spangenberg. Nachdem Sandro Bördemann zu schwach geschossen hatte (52.) und Hoenhorst auf der anderen Seite an Schlussmann Spangenberg gescheitert war, glich der starke Niklas Hövelmann aus. Der Mann mit der Nummer fünf schoss mit Auge aus dem Mittelkreis aufs und ins Tor (53.), Keeper Steffen Rips stand zu weit vor seinem Kasten. Die Albersloher witterten Morgenluft, die Rinkeroder ließen nach. Luis Bartmann setzte einen Freistoß vorbei (58.), Timo Schnecking scheiterte an Rips (66.). Das 2:1 fiel eine Viertelstunde vor dem Ende. Ole Fischer brachte den Ball vors Tor, der kurz zuvor eingewechselte Bartosz Nahajowski war zur Stelle (75.). Janis Kröger (85.) und Fischer (90.+1) hatten weitere Treffer auf dem Fuß.

Rote Karte für Janis Kraus

Nach dem Abpfiff zeigte der Schiedsrichter, der eine großzügige Linie fuhr, SVR-Trainer Janis Kraus wegen Reklamierens die Rote Karte.

GWA: S. Spangenberg – Hecker, Brinkmöller, McGill, Jöstingmeier – Fischer (90.+2 Wegener), Bördemann (86. Hiegemann), Hövelmann, Schnecking – Bartmann (70. Nahajowski), Neufert (81. Kröger)

SVR: Rips – Bertels, Jakobtorweihe, Lütke Wöstmann (81. Hauser), M. Heithorn – Düker, Vogel – Jakab (68. Schmidt), Chelvanathan, Kiel (28. Taher) – Hoenhorst