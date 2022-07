Gleich erste drei Spieltage für SV Drensteinfurt brisant

„Sehr zufrieden“ zeigte sich Uwe Heinsch, Sportlicher Leiter des SV Drensteinfurt, mit den Konstellationen des am gestrigen Dienstag veröffentlichten Spielplans der anstehenden Bezirksliga-Saison. Brisant sind gleich die ersten drei Spieltage: Nummer eins läuft parallel zum Schützenfest in Drensteinfurt; am 2. Spieltag kommt es für Trainer Thorsten Heinze zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Club; und am 3. Spieltag findet auch das Pferderennen in Drensteinfurt statt, der Verein ist bereits in Gesprächen mit Gegner Hultrop in Sachen Terminverlegung oder Heimrechttausch. Der 1. Spieltag sowie der Rest-Spielplan des SV Drensteinfurt in der Übersicht:

1. Spieltag, 14. August

Beelen - Lohauserholz

ASK Ahlen - Wiescherh.

Ostinghausen - Hultrop

Telgte - Wolbeck

Kamen - Freckenhorst

Heessen - Oestinghausen

Westönnen - Hilbeck

SVD - Neubeckum

2. Spieltag, 21. August

Wiescherhöfen - SVD

3. Spieltag, 28. August

SVD - Hultrop

4. Spieltag, 4. September

Wolbeck - SVD

5. Spieltag, 11. September

SVD – Freckenhorst

6. Spieltag, 18. September

Oestinghausen - SVD

7. Spieltag, 25. September

SVD - Hilbeck

8. Spieltag, 2. Oktober

Lohauserholz - SVD

9. Spieltag, 9. Oktober

SVD - Westönnen

10. Spieltag, 16. Oktober

Heessen – SVD

11. Spieltag, 23. Oktober

SVD - Kamen

12. Spieltag, 30. Oktober

Telgte - SVD

13. Spieltag, 6. November

SVD - Ostinghausen

14. Spieltag, 13. Nov.

ASK Ahlen - SVD

15. Spieltag, 27. Nov.

SVD - Beelen

16. Spieltag, 4. Dezember

Neubeckum - SVD

Winterpause

12. Februar, 17. Spieltag

SVD - Wiescherhöfen

letzter Spieltag, 29. Mai

Beelen - SVD