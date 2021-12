Gösling hat es wieder getan – WSU gewinnt 4:2 in Rinkerode

Der SV Rinkerode hat das Topspiel der Kreisliga A2 gegen die Warendorfer SU mit 2:4 (0:2) verloren. Die Kreisstädter überwintern damit an der Tabellenspitze. Überschattet wurde das Duell von drei Verletzungen.

Das Spitzenspiel in der Kreisliga A2 Münster zwischen dem SV Rinkerode und der Warendorfer SU war beim 2:4 intensiv und hatte einiges zu bieten: sechs Tore, packende Zweikämpfe, viele Emotionen und leider auch drei Verletzte. Warendorfs Wahnsinnsserie geht derweil weiter. Und nicht nur das. Durch den neunten Sieg nacheinander zog die WSU im Klassement an Wacker Mecklenbeck vorbei und überwintert als Tabellenführer. Matchwinner war Julian Gösling, der wie im Hinspiel (6:1) dreimal traf.

Für Warendorfs Coach ging das Ergebnisse in Ordnung. „Der Sieg ist verdient. Wir hatten die reifere Spielanlage“, sagte Roland Jungfermann nach dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Aus Sicht von Rinkerodes Trainer Sven Kuschel war mehr drin – vor allem in der Anfangsphase. „Grundsätzlich war es ein Kreisliga-A-Spiel auf hohem Niveau. Sie machen aus fünf Aktionen vier Tore. Das zeigt ihre Qualität“, sagte er.

Ärgerlich war die schwere Knieverletzung von Maurice Heithorn. Der Außenverteidiger wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, bekam vor der Abfahrt zum Trost Applaus. Auch Dominik Grünhagel musste ausgewechselt werden – wegen einer muskulären Verletzung. Warendorfs Tom Kruse traf es mit einer Schulterblessur früh.

Vor gut 120 Zuschauern war zunächst der SVR am Drücker. Sulaxan Somaskantharajan hatte eine gute Chance, dann parierte WSU-Keeper Thomas Schmidtke einen Schuss von Alexander Kiel aus kurzer Distanz (10.). Effektiver war der Favorit. Eine Ecke von Johannes Niehoff köpfte Julian Gösling an den linken Innenpfosten, von dort prallte der Ball ins Netz (17.). Glück hatten die Warendorfer, dass ein Freistoß von Dominik Grünhagel an die Latte ging (26.) und dass SVR-Schlussmann Steffen Rips Tobias Schwienhorst anschoss, von dessen Körper der Ball ins leere Tor prallte – 0:2 (39.).

Aus einem langen Ball resultierte das 0:3 durch Gösling (51.). Doch Rinkerode antwortete direkt: Jan Hoenhorst schraubte köpfte das 1:3 (53.). Nachdem Johannes Niehoff an Rips gescheitert war (59.), bekam SVR-Innenverteidiger Pascal Heithorn den Ball nicht unter Kontrolle. Linus Austermann legte quer, Gösling machte seinen Dreierpack perfekt (73.). Immerhin kamen die Gastgeber noch auf 2:4 heran. Der lange Nils Wilmer köpfte einen langen Einwurf von Hoenhorst ins kurze Eck (79.). In der Schlussphase der sehenswerten Partie passierte nicht mehr viel.

SVR: Rips – Vogel, Grünhagel (56. Kreimer), P. Heithorn, M. Heithorn (84. Giesbert) – Düker, Somaskantharahan (74. Wilmer) – Jakab (63. Bertels), Chelvanathan, Kiel – Hoenhorst