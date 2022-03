GWA bettelt um Gegentor

Es läuft die 68. Spielminute und Niklas Hövelmann nimmt sich einfach mal ein Herz – und sucht aus mehr als 30 Metern den Abschluss. Doch anstatt eines strammen Distanzschusses, der Gefahr ausstrahlt, kullert am Ende ein seichtes „Pässchen“ in Richtung Tor-Aus. Eine Szene, die symptomatisch für die Partie von GW Albersloh gegen die SG Selm war. Denn während der gesamten Spieldauer bettelten die Gastgeber, die ausnahmsweise mal in Blau-Weiß aufliefen, um ein Gegentor, das dem Tabellendritten dann auch nach 72 Minuten durch Felix Schröder gelang – Endstand 0:1 (0:0) aus Albersloher Sicht.

Spangenberg resigniert

Wirklich viel zu dieser desolaten Vorstellung wollte GWA-Trainer Julian Spangenberg nach der zweiten Pleite innerhalb von drei Tagen nicht sagen. „Es ist schwierig, das heute in Worte zu fassen“, gab er resigniert und angefressen zu.

Denn eigentlich hatte er seinen Jungs eingetrichtert, auf was sie gegen Selm zu achten hatten. Doch nach dem Anpfiff schien das alles schnell vergessen zu sein. Immer wieder wurde es vor dem Albersloher Tor brandgefährlich, wenn die Gäste mit schnellen Pässen über die Außenbahnen und durch die Schnittstellen die Defensive der Hausherren überwanden. Und immer wieder fanden die Spieler des Tabellendritten ihren Meister in Alberslohs Schlussmann Yannick Happe, der seine Farben mit wiederholend starken Paraden und glänzenden Reflexen im Spiel hielt. So war der Keeper bereits nach einer Minute zur Stelle und vereitelte gegen Selms Sebastian Rast den frühen Rückstand. Auch kurz vor der Pause zeigte Happe bei zwei Aktionen seine Klasse (42., 43.). Das Gleiche gelang ihm auch noch einmal im zweiten Durchgang (81., 90.+5), als er die Selmer Stürmer erneut verzweifeln ließ.

Hecker und McGill klären auf der Linie

In der Zwischenzeit klärten Matthias Hecker (4.) und Colby McGill (37.) in höchster Not. Zudem scheiterten die auffallend häufig nörgelnden Gäste des Öfteren am eigenen Unvermögen (35., 65.). Doch eine Einladung der GWA-Hintermannschaft – im Aufbauspiel verloren die Gastgeber den Ball – nahmen die Selmer dann doch dankend zum Tor des Tages an (72.).

Von Albersloh kam während der gesamten Begegnung offensiv nicht viel. Einzig zwei Hereingaben rutschten zu scharf getreten durch (20., 36.).GWA: Happe – Hecker, Brinkmöller, McGill, Wegener (46. Jöstingmeier/64. Nahajowski) – Thale – Fischer (87. O. Diallo), Bördemann, Hövelmann, Schnecking – Neufert