GWA setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie

Seit Mai 2019 ist Julian Spangenberg Übungsleiter von Grün-Weiß Albersloh – und das wird nun auch noch zwei weitere Jahre so bleiben. Denn gestern verkündete der Verein, dass das Arbeitspapier mit dem 38-Jährigen, der die B-Lizenz besitzt, um gleich zwei weitere Spielzeiten verlängert wird.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

„Das ist durchaus etwas ungewöhnlich. Denn normalerweise gibt es bei uns nur Einjahresverträge für die Coaches“, erklärt Abteilungsvorsitzender Sebastian Jeiler und schiebt hinterher: „Wir wollen damit aber ein Zeichen setzen. Hier entwickelt sich etwas.“

Damit spielt er unweigerlich an das große Potenzial an, welches in Albersloh schlummert, aber schon jetzt an der Oberfläche sichtbar wird. Schließlich machen Akteure wie Timo Schnecking, Ole Fischer, Sandro Bördemann oder Hannes Wegener bereits jetzt mit guten Leistungen auf dem Platz von sich reden. Und auch in der A-Jugend – hier hat GWA eine Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Rinkerode – gebe es einige Kandidaten mit einer vielversprechenden Zukunft. „Wenn die Jungs alle bleiben, können wir hier richtig was aufbauen“, sagt Jeiler. „Die jungen Spieler werden das Gerüst sein. Wir setzen voll auf die Jugend.“

Wichtig sei dabei aber die Kontinuität an der Seitenlinie. „Das Team hat unter Spange eine positive Entwicklung genommen. Seine Arbeit spiegelt sich schon jetzt wieder“, findet der Abteilungsvorsitzende mit Blick auf die 15 gesammelten Punkte (siehe Bericht oben). „Der Klassenerhalt in der Kreisliga A ist natürlich das Ziel – und vielleicht gibt die Verlängerung noch einmal einen Schub“, so Jeiler.

Harmonischer Austausch

Ein Signal setzen will auch Spangenberg – logisch, dass beide Seiten in den Gesprächen schnell zueinander gefunden haben. „Das soll ein Zeichen für die jungen Spieler sein, dass Kontinuität da ist und sie ihren Fokus auf den Platz legen können“, sagt der Coach, der ebenfalls weiterhin Unterstützung von Co-Trainer Tobias Saathoff erhält.

Denn auch dessen Vertrag wurde um zwei Jahre verlängert. „Das passt sehr gut. Spange und Tobi sind beides Albersloher Urgesteine. Der Weg mit ihnen ist der richtige Weg“, ist sich Jeiler als Abteilungsvorsitzender sicher.