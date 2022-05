Hecker-Abgang wird bei GW Albersloh zum besonderen Moment

In der 83. Spielminute geriet der Fußball nur Nebensache, trat das Ergebnis in den Hintergrund. Ungeachtet des 0:4-Rückstandes rückte Matthias Hecker in den Mittelpunkt. Als der 37-Jährige zum letzten Mal den Platz auf der Adolfshöhe verließ, bildeten die Akteure von Grün-Weiß Albersloh und Wacker Mecklenbeck ein Spalier, geleiteten den Abwehrspieler vom Platz. „Das war mit Wacker so abgesprochen“, gefiel GWA-Trainer Julian Spangenberg, der Hecker bei dessen Abschied als besonderes Zeichen mit der Kapitänsbinde auflaufen ließ, die Szene. Die am Ende klare 0:5 (0:4)-Niederlage des A-Ligisten wohl eher nicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie