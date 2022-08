Herren-50 des TC Drensteinfurt ist Meister – und steigt auf

Das Herren-50-Team des TC Drensteinfurt hatte in der Bezirksliga in dieser Saison alles im Griff. Seit dem vergangenen Samstag ist klar: Die punktverlustfreie Truppe wird in der kommenden Spielzeit in der Münsterlandliga auflaufen.

So richtig gezweifelt hatte am Aufstieg schon länger keiner mehr, seit dem vergangenen Samstag aber ist auch offiziell klar: Die Herren 50er Mannschaft des TC Drensteinfurt spielt in der kommenden Saison in der Münsterlandliga. Mit 4:2 besiegte die Truppe um Mannschaftskapitän Florian Rönick den ersten Verfolger SF Dülmen und machte den Meistertitel in der Bezirksliga klar.

„Wie sich das gehört haben wir ein, zwei Stündchen im Tennisheim ein paar Bier getrunken. Eine Party gab es aber nicht“, sagt der frischgebackene Aufsteiger Rönick. Nicht ganz einfach sei die Partie gewesen, er selbst gewann sein Einzel gegen den Dülmener Rainer Brake zwar glatt, verlor jedoch das Doppel mit Partner Werner Pollmüller. Am Ende aber reichte es dann doch zu einem sicheren Erfolg – dem sechsten im sechsten Spiel.

Nur fünf verlorene Spiele

Gerade einmal fünf Matches gaben die Drensteinfurter über die gesamte Saison ab – „und das als Aufsteiger“, wie Rönick betont. „Dass wir dann wieder hochgehen, ist natürlich nicht schlecht. Und ich glaube, so glatt, wie es war, haben wir das dann auch verdient.“ Ein Blick auf die Tabellenspitze und den unangefochtenen Punktestand von 12:0 bestätigen das. „Das liegt natürlich auch daran, dass wir mit Adrian Popovici und Christoph Newzella zwei sehr gute Spieler auf eins und zwei haben“, sagt Rönick. Popovici sammelte schon Erfahrungen auf höchstem Niveau, spielte einst für Rumänien im Davis-Cup. Aber auch Marcel Neust, der sowohl im Einzel als auch im Doppel keinen einzigen Sieg liegen ließ, und Rönick selbst gehörten zu den Garanten für den Durchmarsch.

So richtig überraschend kam dieser für den Kapitän nicht. „Ich persönlich hatte damit schon gerechnet, die anderen eher nicht“, sagt er. „Aber ich glaube, vor allem Christoph und Adrian sind froh, dass sie jetzt bald gegen Gegner spielen können, die eher ihrem Spielniveau entsprechen.“

„Der Wille ist ungebrochen“

Offiziell zu Ende ist die Saison für Rönick und seine Mannschaft noch nicht, aktuell sehe es aber so aus, als könnte der letzte Spieltag ein spielfreier für Drensteinfurt werden. Die Gegner vom TV Blau-Weiß Epe haben wohl keine Zeit, „wir müssen mal gucken, wie wir das mit den Punkten machen“, sagt Rönick.

Spätestens zum Start in die Wintersaison aber gilt es, wieder die volle Konzentration auf dem Court zu haben. „Wir wollen im Winter unbedingt auch aufsteigen – der Wille ist ungebrochen", stellt er klar.