Hiller setzt sich Westfalens Krone auf

Vize in der Herren 30 war er schon – jetzt darf sich Alexander Hiller Westfalenmeister der Herren 40 nennen. Der Akteur des TC Drensteinfurt setzte sich auf der Anlage des TuS 59 Hamm, für den er früher selbst an den Start ging, gegen vier Kontrahenten durch. Weil in seiner Vorrunden-Dreier-Gruppe ein Gegner abgesagt hatte, benötigte Hiller gerade ein Spiel, um sich für das Finale zu qualifizieren: Hier ging es ausgerechnet gegen Mannschaftskamerad Tobias Heidemeyer, den er mit 6:1 und 6:3 bezwang.

Im Endspiel wartete dann Konstantinos Kyranas vom TC Iserlohn, die Nummer 177 der Deutschen Rangliste. Satz eins musste Hiller noch mit 3:6 abgeben, ehe er sein Spiel auf „hoch und weit“ (Hiller) umstelle. Und das fruchtete: Der zweite Satz ging mit 6:2 an Hiller. Im Matchtiebreak lag er schon mit 9:3 vorn, machte es dann aber nochmal spannend: Hiller ließ seinen Kontrahenten auf 9:7 rankommen, ehe er den Schlusspunkt setzte – 10:7, Westfalenmeister.