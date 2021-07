Hitchcock im 23er-Kader der SG

Mit einem 23er-Kader hat Bezirksligist SG Telgte die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Im Aufgebot begrüßte Coach Frank Busch (r.) mit Thomas Hitchcock (l.) auch ein 18-jähriges Eigengewächs, das zuletzt sechs Jahre höherklassig beim Nachwuchs des SC Münster 08 gespielt hat. Der einzige Neuzugang ist sowohl als Innenverteidiger wie auch auf der Sechserposition einsetzbar. Bis zum Start am 29. August beim SV Soest warten acht Vorbereitungsspiele auf die SG: am 25. Juli (15 Uhr) gegen die WSU, am 28. Juli (19 Uhr) beim VfL Sassenberg, am 31. Juli (13.30 Uhr) beim SC Münster 08, am 1. August (15 Uhr) gegen GW Gelmer, am 8. August (15 Uhr) beim SC Halen, am 17. August (19 Uhr) gegen BW Aasee und am 24. August (19 Uhr) gegen den TuS Tecklenburg.