HSG-Coach Heinz Huhnhold hört sofort auf

Heinz Huhnhold ist nicht mehr Coach der HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Der Cheftrainer der hiesigen Bezirksliga-Handballer, der bereits bei der knappen Niederlage der Spielgemeinschaft am Sonntag gegen Spitzenreiter Coesfeld (21:24) gefehlt hatte, gibt gegenüber den WN „persönliche Gründe“ für seinen vorzeitigen Abschied an.

Einer davon: Im Sommer übernimmt Huhnhold, wie berichtet, die B-Mädchen des Soester TV. Da die Quali für die neue Saison je nach Coronalage bereits nach Ostern beginnen könnte, „hätte ich ein bisschen mehr Zeit, um mich da reinzuarbeiten“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber. Soest peilt den Sprung in die Juniorinnen-Oberliga an.

Kein böses Blut

Differenzen zwischen ihm und den HSG-Männern habe es ausdrücklich keine gegeben, betont Huhnhold. Was Abteilungsboss Carsten Gburek bestätigt: „Ganz im Gegenteil, die Mannschaft hatte ja sogar gehofft, dass Heinz in der kommenden Spielzeit weitermacht“.

Gburek muss nun nicht nur einen Bankangestellten für die neue Saison finden, sondern auch eine Regelung für die nächsten Monate. Am Wochenende hatte Markus Hattrup Huhnhold vertreten. Das soll für den Moment so bleiben. Der Interimscoach lebt und arbeitet allerdings in Düsseldorf, so dass er nur bei der freitäglichen Abschlusseinheit vorbeischauen kann (und auch als dauerhafter Nachfolger wohl nicht in Betracht kommt). In der Woche ist laut Gburek vorstellbar, dass die Trainer der Zweiten, Florian Schulte, Gerold Willige und Christian Nübel, die beiden Männer-Teams gemeinsam anleiten.

Und Huhnhold? Bedankt sich „für sechs tolle Jahre bei der HSG“ und hofft, dass seinem Ex-Team der Klassenerhalt gelingt. Unterdessen hat Jochen Bülte verkündet, dass er auch in der Spielzeit 2022/23 die Kreisliga-Frauen der Spielgemeinschaft coachen werde.