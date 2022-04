Im Derby geht es um mehr als nur um Punkte

Von einem Erfolg zehren die Gewinner eine Zeit lang. Das haben Derby so an sich. Da macht auch das Treffen der Nachbarn aus Albersloh und Rinkerode keine Ausnahme. Zumal ein Team nicht zum zweiten Mal das Duell verlieren möchte. Nicht nur das verraten zwei „Urgesteine“ im Interview.

Nur sechs Kilometer sind es vom Sportplatz in Rinkerode zu dem in Albersloh. In der Tabelle liegen die beiden A-Ligisten etwas weiter ausein­ander. Der SVR kommt nach 16 Spielen auf 34 Punkte, GWA nach 18 auf 21. Doch das zählt am Sonntag (15.15 Uhr) alles kaum. Denn im Derby an der Adolfshöhe geht es neben Punkten vor allem ums Prestige. Vor dem mit Spannung erwarteten Duell haben sich Dominik Grünhagel (SVR) und Ole Fischer (GWA) den Fragen von Matthias Kleineidam gestellt. Beide haben bislang nicht einmal den Verein gewechselt. Während Fischer von Beginn an spielen dürfte, muss Grünhagel zusehen. Im Heimspiel zuletzt gegen die SG Selm, als der SV Rinkerode zu neunt gegen elf Mann den 2:1-Siegtreffer erzielte, sah er die Gelb-Rote Karte und ist gesperrt. Mit Pascal Heithorn fehlt den Schwarz-Gelben ein weiterer Innenverteidiger (ebenfalls gelbgesperrt).