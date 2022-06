Ingrid Klimke und Fritz Jelkmann gewinnen beim RV Ostbevern

Ostbevern

Volle Startfelder, guter und spannender Vielseitigkeitssport: Auch nach zwei Jahren Corona mit all seinen Einschränkungen haben die Cross Country Days des RV Ostbevern nichts an ihrem Reiz verloren. Die Siege in der internationalen Zwei-Sterne-Prüfung gingen an Ingrid Klimke (Münster) und Fritz Jelkmann (Nottuln).

Von René Penno