Kein Wille, kein Einsatz, kein Kampf

„Ich habe noch nie eine so schlechte Halbzeit vom SV Drensteinfurt gesehen“, schüttelte ein Zuschauer in der Pause angesichts der schwachen Vorstellung der Stewwerter beim Tabellennachbarn VfL Wolbeck nur mit dem Kopf – und brachte es damit auf den Punkt. Denn ausgerechnet im so wichtigen Kellerduell war das Team von Volker Rüsing und Daniel Stratmann gar nicht auf dem Platz und bekam mit einer 2:3 (1:2)-Pleite sofort die bittere Quittung für die desolate Leistung. „Da war kein Wille und kein Kampf in unserem Spiel – und das in einer Sechs-Punkte-Partie“, war Stratmann resigniert. „Das war einfach viel zu wenig. Wolbeck hat es deutlich besser gemacht.“

VfL stellte SVD mit Gegenpressing vor Probleme

Das Unheil nahm schon früh seinen Lauf. Denn nach einer soliden Anfangsphase, in der Robin Wichmann die Drensteinfurter in Führung geschossen hatte (7.), war nicht mehr viel von den Gästen zu sehen. Ganz anders die gastgebenden Wolbecker, die den Stewwertern mit ihrem Gegenpressing kaum Platz zum Schalten und Zeit zum Nachdenken gaben.

Der Lohn dafür folgte schnell. Schließlich besorgte Tilo Gadau quasi unbedrängt im SVD-Strafraum den verdienten Ausgleich (20.). Richard Joaquim hatte danach eine aussichtsreiche Möglichkeit, um Wolbeck in Front zu schießen. Doch der VfL-Offensivakteur vergab freistehend aus kurzer Distanz. Besser machte es sein Teamkollege Jonas Bodin, der nach einem Eckball nur noch einnicken musste (33.). Weitere brandgefährliche Gelegenheiten vergaben die Gastgeber vor dem Pausenpfiff (40., 43.). Und was machte der SVD? Nix!

„Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir mit einem 1:5 in die Kabine gehen. Wir haben Wolbeck mit unseren Fehlern im Aufbau stark gemacht und die ohne Bedrängnis spielen lassen“, bemerkte Stratmann.

Zu ungefährlich und zu harmlos

Nach der Pause traten die Gäste dann zwar etwas besser auf. Für ein Kellerduell reichte es aber immer noch nicht. Zu allem Überfluss erhöhte Wolbeck nach einem Konter durch Gadau auch noch auf 3:1 (55.). Der Anschlusstreffer des SVD durch Maximilian Schulze-Geisthövel (69.), der genauso wie sein Bruder Alexander eingewechselt wurde und sofort das Spiel belebte, ließ kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Doch die Stewwerter blieben am Ende einfach zu ungefährlich und zu harmlos.

SVD: Scharbaum – Steinert (76. Groß), Merten (46. Grönewäller), van Elten, Pankok – Popil, Carreira – Wichmann (68. M. Schulze-Geisthövel), Northoff (65. A. Schulze-Geisthövel), Kröger – Höveler