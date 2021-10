Kleiner Kader mit ganz viel Potenzial

Die Zeit des Wartens ist vorbei. In Sendenhorst darf am Samstag endlich wieder aufgeschlagen werden – und dann können die Verbandsliga-Volleyballer der SG Sendenhorst gleich eine offene Rechnung mit Gegner BW Aasee II begleichen.

Gebannte Blicke: Die Volleyballer der SG Sendenhorst schauen gespannt darauf, was sie in der neuen Saison erwartet.

Sie haben lange darauf gewartet, doch am kommenden Samstag ist es endlich so weit: Die Volleyballer der SG Sendenhorst dürfen endlich wieder aufschlagen. Schließlich ruft die neue Saison in der Verbandsliga – und dort darf das Team von Spielertrainer Raphael Klaes gleich vor heimischer Kulisse ran.

Eingeschworenes Team

„Wir freuen uns darauf“, versichert der Übungsleiter vor dem Duell mit der Reserve von BW Aasee (19 Uhr). Denn immerhin habe seine Truppe noch eine Rechnung mit dem Auftaktgegner zu begleichen. „Am letzten Sonntag haben wir gegen die bei einem Vorbereitungsturnier mit 1:2 verloren. Natürlich wollen wir uns jetzt revanchieren“, sagt Klaes, der seiner eingeschworenen Mannschaft ohnehin bescheinigt, im Wettkampfmodus besser drauf zu sein. „Mental sind wir voll auf der Höhe und die Niederlage stichelt uns an, jetzt in der Liga noch eine Schüppe draufzulegen“, bemerkt er. „Wir wollen unbedingt mit einem Sieg starten“, schiebt er selbstbewusst hinterher.

Kader kaum verändert

Immerhin wollen sich die Sendenhorster gleich zu Beginn selbst beweisen, dass das ausgerufene Saisonziel – ein Platz in der oberen Tabellenhälfte – ein realistisches ist. „Beim Abbruch in der Vorsaison waren wir als Aufsteiger Dritter mit drei Erfolgen aus vier Spielen. Ich glaube, da können wir etwas offensiver mit unseren Wünschen sein als einfach nur zu sagen, dass wir nicht absteigen wollen“, erklärt der Coach.

Die Personalsituation mache jedenfalls Mut – und das trotz eines kleinen Kaders von nur elf Mann. „Die Truppe ist seit Jahren zusammen und hat sich nun ebenfalls kaum verändert“, erzählt Klaes. Einzig Libero Jan Kirschstein habe die SG verlassen. Doch adäquater interner Ersatz war mit Stephan Klaes schnell ausgemacht. „Mein Bruder ist unser Mädchen für alles. Der macht das vernünftig und mit gleicher Qualität“, ist sich der Übungsleiter sicher.

Neues Abwehrsystem

Auf die abgelaufene Vorbereitung sieht er derweil zufrieden zurück. „Es war zwar nicht ganz optimal, weil wir selten und nur mit Unterstützung aus der Zweiten ein Sechs-gegen-Sechs trainieren konnten, aber die technische und spielerische Basis für die Saison konnten wir legen“, offenbart er. Hinzu komme ein neues Abwehrsystem mit mehr Variationsmöglichkeiten. Davon soll nun auch Aasee II sofort etwas merken. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, werden in der Saison aber mehr auf uns als auf unsere Gegner schauen“, sagt Klaes. „Es wird nicht leicht, uns zu schlagen.“