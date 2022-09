Kraus-Team will den Bock umstoßen

Am Donnerstagabend sieht die Kreisliga ein waschechtes Derby: Der SV Rinkerode empfängt GW Albersloh. Die Vorzeichen sind unterschiedlich – spannend, ob sie sich in einem Spiel mit den berüchtigten eigenen Gesetzen marginalisieren.

Will nicht von Abstiegskampf sprechen, sieht die Zeit zum Punkten jedoch gekommen: Rinkerodes Trainer Janis Kraus.

Es fällt gar nicht so leicht zu glauben, ist aber Fakt: Unter der Woche ist der SV Rinkerode in dieser Saison noch ungeschlagen. Sein Zweit- wie Drittrundenspiel im Kreispokal schließlich bestritt das Team von Janis Kraus wochentags – und war hier gegen Münster 05 sowie zuletzt gegen Nienberge erfolgreich.

Nun ließe sich müde lächeln über diesen Fun Fact, doch Kraus kommt die ganze Konstellation durchaus gelegen. Schon in der vergangenen Saison habe sein Team die Abendspiele überaus erfolgreich bestritten, erinnert der Coach – und das Derby gegen Grün-Weiß Albersloh am Donnerstagabend (ab 20 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Rinkerode sei „der perfekte Zeitpunkt, um die Wende einzuleiten“, wie Kraus glaubt.

Warum? Weil seine Spieler in diesen Duellen besonders motiviert seien, er sich über die Einstellung schonmal keine Gedanken machen müsse, so der Rinkeroder Coach. „In solchen Spielen sind wir immer ganz gut in der Lage, unsere Leistung abzurufen.“

Für den Begriff „Abstiegskampf“ ist es Kraus noch zu früh, aber klar, man müsse jetzt sehen, dass man punkte, um den Weg nicht zu weit werden zu lassen. Und in der Tat: Mit einem Dreier könnte der SVR den Kontakt zum Tabellenmittelfeld wiederherstellen, namentlich zu GW Albersloh, das mit zehn Zählern auf dem siebten Rang liegt. „Wir sind gut drauf“, sagt Kraus‘ Albersloher Gegenüber Julian Spangenberg, der unlängst ein überzeugendes 3:1 seiner Mannen gegen Schapdetten sah. „Das war ein richtig gutes Spiel“, sagt Spangenberg und ist heiß auf (die nächsten) drei Derby-Punkte. „In so einem Spiel ist es immer ausschlaggebend, wie sich die Partie entwickelt“, sind der Coach und seine Mannen gleichwohl gewarnt. Spangenberg muss auf Marius Johanny (Studium) sowie Lucas Herrmann und Tilo Jöstingmeier (beide erkrankt) verzichten. Kraus fehlen – allesamt verletzt – Maurice und Pascal Heithorn, Marc Düker, Johannes Uhlenbrock und Sulaxan Somaskantharajan.