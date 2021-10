Kuschel hat den Kaffee auf

Er übe selten Kritik am Schiedsrichter, sagte Sven Kuschel. Doch nach der 0:4 (0:2)-Heimniederlage gegen den neuen Spitzenreiter der Kreisliga A2, die DJK Wacker Mecklenbeck, hatte der Coach der SVR-Fußballer den Kaffee auf. „Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Gegen zwölf Mann hatten wir einfach keine Chance“, echauffierte sich Kuschel über die „absoluten und offensichtlichen Fehlentscheidungen“ von Ingmar Grempel.

Ball hat nicht geruht

Vor dem 0:2 sei der Freistoß viel zu weit vorne ausgeführt worden, außerdem habe der Ball bei der Ausführung nicht geruht. Darüber hinaus sei das Tor ebenso wie das 0:3 aus abseitsverdächtiger Position erzielt worden. „Und das 0:4 war klar Abseits“, betonte Kuschel. Zu allem Überfluss flogen Jan Hoenhorst und Alexander Kiel vom Platz.

Aber der Reihe nach: Das Duell zwischen den Rinkerodern, die sechs Pflichtspiele in Serie nicht verloren hatten, und den in der Liga unbesiegten Mecklenbeckern begann rasant. SVR-Keeper Marius Schwitte parierte in der Anfangsphase gut, Hoenhorst hatte die erste Chance der Gastgeber, Wackers Jan Hoffmann köpfte ans Außennetz, und Dominik Grünhagel scheiterte am Schlussmann. Danach wurde es ruhiger – zumindest was die Möglichkeiten betraf. Dann rückte Hoffmann in den Mittelpunkt. Erst nutzte der Kapitän der Münsteraner einen flachen Pass in die Spitze zum 0:1 (36.), dann war er bei einem langen Ball hinter die Viererkette erneut zur Stelle – 0:2 (39.). „Der Ball rollte und war zu weit vorne“, schimpfte Kuschel: „So etwas macht das Spiel massiv kaputt.“

Zwei Platzverweise

Trotz des Rückstands kamen die Rinkeroder, die personell zu kämpfen hatten, gut in die zweite Halbzeit. Hoenhorst hatte das 1:2 auf dem Kopf (61.). Auf der anderen Seite war ein Kopfball von Hoffmann wohl hinter der Linie (64.). Nachdem Hoenhorst wegen eines Fouls Gelb-Rot gesehen hatte (69.), machte Hoffmann mit seinem dritten Treffer alles klar (74.). Wegen Reklamierens sah Kuschel die Gelbe Karte. Glatt Rot gab es für Kiel wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit (88.) – eine viel zu harte Entscheidung. Yannik Hartwig erhöhte noch auf 0:4 (90.+3).

SVR: Schwitte – M. Heithorn, Grünhagel, P. Heithorn, Schwack (58. F. Lütke Wöstmann) – Düker, Jakobtorweihe – Vogel, Ipek (82. Taher), Kiel – Hoenhorst