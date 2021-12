Linus Brüse ist ein „Fußballheld“

Im Rahmen einer UEFA-Studie wurde errechnet, dass in Deutschland „der Wert der Arbeit im Fußball-Ehrenamt bei marktmäßiger Entlohnung jährlich 2,2 Milliarden Euro beträgt“. Das Ehrenamt ist also im wahrsten Wortsinn unbezahlbar. Für sein außerordentliches Engagement in der Jugendfußballabteilung des SV Drensteinfurt hat der Vorstand des FLVW-Kreises Münster nun Linus Brüse als Sieger des DFB-Ehrenamtsförderpreises „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ benannt.

Walaschewski gratuliert dem 16-Jährigen

Zu dieser „außergewöhnlichen Auszeichnung“ gratulierte das Präsidium des FLVW um Gundolf Walaschewski dem 16-Jährigen. Im Sommer 2022 soll ein „Tag des Ehrenamtes“ stattfinden, zu dem alle Kreis-„Fußballhelden“ und die weiteren Platzierten eingeladen werden. An diesem Tag sollen ein interessantes Programm, neue Eindrücke und der Austausch mit anderen engagierten jungen Menschen im Mittelpunkt stehen. Zudem darf Linus an einer besonderen Bildungsreise nach Spanien teilnehmen. Der DFB und Kooperationspartner „Komm mit“ laden „Fußballhelden“ zu einer fünftägigen Tour nach Santa Susanna in der Nähe von Barcelona ein. „Die ist für Ende September geplant“, sagt Linus und hofft, das ihn das Immanuel-Kant-Gymnasium in Hiltrup für diese Zeit vom Unterricht freistellt. Dass er für seine ehrenamtliche Leistung ausgezeichnet wurde, sei „etwas Besonderes“. Natürlich sei er stolz, sagt Linus.

Thomas Volkmar vom Vorstand des SVD hatte Linus vorgeschlagen und die Bewerbung im Oktober eingereicht. In seiner Kurzbegründung schrieb der Verein: „Mit Linus Brüse schlagen wir einen Jugendlichen vor, für den Fußball und der SV Drensteinfurt das Ein und Alles sind.“ Sein Engagement für Kinder und Jugendliche und die Nachwuchsabteilung sei beispielhaft.

Brüse ist als Vierjähriger als Spieler beim SVD angefangen

Seit seinem vierten Lebensjahr ist der Stewwerter Spieler beim SVD. Zurzeit ist er Torwart in der U 17, die in der Leistungsliga spielt. Seit seinem elften Lebensjahr ist Linus, der in der Bauerschaft Rieth wohnt, als Co-Trainer bei der Betreuung von Kindern aktiv, seit seinem zwölften offizieller Co-Trainer an der Seite von Klaus Rosendahl und Manfred Heinze sowie Torwarttrainer bei den jüngsten Kickern. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er auch als Schiedsrichter bei Turnieren (U 6 bis U 9) im Einsatz.

Seit 2019 ist er bei der Vorbereitung von Jugendfußballturnieren tätig. „Er ist dabei, wenn es um den Aufbau und Abbau sowie Arbeitseinsätze rund um das Sportgelände geht“, heißt es. Zudem ist Linus seit 2020 Teamer bei Ferienfreizeiten.

Auszeichnung als Ansporn für andere

Der SVD ist stolz auf die „gut funktionierende Arbeit im Kinder- und Jugendbereich“. Dank Jugendlicher wie Linus Brüse müsse man sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Er werde sicher in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle im Verein einnehmen. In der kommenden Saison werde er wahrscheinlich U 15-Trainer Christian Niemann unterstützen, sagt Linus.

„Wir sind uns sicher, dass die Auszeichnung nicht nur für Linus sehr wichtig ist, sondern auch ein Ansporn für andere sein kann“, heißt es weiter. Schließlich haben laut Volkmar fast alle Vereine und Verbände „Probleme, wenn es darum geht, Ehrenamtler zu gewinnen“. Solche jungen Leute wie Linus „werden wir auch in Zukunft benötigen“, so Volkmar. Zum ersten Mal stellt der Verein beim DFB-Ehrenamtspreis einen Sieger.