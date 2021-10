Magere Ausbeute der Knipser

Tore schießen: Das können Jan Hoenhorst (SV Rinkerode) und Marcel Brillowski (SG Sendenhorst) eigentlich blind. Doch in dieser Spielzeit haben beide Offensivakteure noch mit kleineren Ladehemmungen zu kämpfen.

Marcel Brillowski hat sich bei der SG Sendenhorst gut eingelebt. Nur das Toreschießen klappt noch nicht so ganz.Foto: Kleineidam

Sie haben den richtigen Riecher – vor allem wenn es um das Toreschießen geht. Denn dass Marcel Brillowski und Jan Hoenhorst aus allen Lagen treffen können, haben die beiden Torjäger in ihren Laufbahnen bereits oftmals unter Beweis gestellt. Seit dieser Saison laufen die Offensiv-Akteure für neue (alte) Clubs auf, aber so richtig will das Toreschießen beiden noch nicht gelingen.

Hoenhorst brilliert als Vorbereiter

„Ich bin Stürmer, da kann ich mit zwei Treffern in der Liga nicht zufrieden sein“, sagt Hoenhorst, der zu dieser Saison aufgrund einer beruflichen Veränderung vom Landesligisten SV Herbern zu seinem alten Verein SV Rinkerode zurückgekehrt ist und dort alle sieben Kreisliga-A-Einsätze mitgemacht hat. Ein kleines Trostpflaster für die bisher magere Ausbeute hat der 27-Jährige aber trotzdem. Denn zumindest als Vorlagengeber konnte der Stürmer bislang mehrfach brillieren. „Das hat ganz gut geklappt“, bestätigt er und ergänzt: „Im Endeffekt ist es auch egal, wer die Tore macht. Hauptsache, wir holen die Punkte.“

Er selbst sieht sich ohnehin nicht als klassischen Strafraumstürmer. „Ich komme lieber aus der Tiefe, hole mir die Bälle im Mittelfeld ab und bewege mich des Öfteren auch mal über die Außen“, beschreibt er seinen Spielstil. Damit war er im Trikot des SVR auch immer ziemlich erfolgreich. Schließlich war Hoenhorst vor seinem Wechsel stets der beste Torschütze seines Teams und markierte in vier Saisons 93 Treffer.

Verbesserungsbedarf sieht er aber dennoch: „Ich muss die Bälle teilweise besser festmachen und ebenfalls noch mehr mit meinem schwächeren linken Fuß trainieren“, sagt der Torjäger, der in der nächsten Partie aufgrund einer Ampelkarte pausieren muss.

Zwei Verletzungen werfen Brillowski aus der Bahn

Ein anderes Ziel verfolgt derweil Marcel Brillowski. Der 29-Jährige ist von Fortuna Walstedde zur SG Sendenhorst gewechselt, hat sich dort „super eingelebt“, musste aber bereits mit zwei Verletzungen kämpfen. In der Vorbereitung machten ihm die Adduktoren Probleme. Zuletzt war es die Achillessehne. „Ich will erstmal wieder auf 100 Prozent körperliche Fitness kommen“, bemerkt er. „Und natürlich will ich dann auch wieder torgefährlicher werden.“

Magere Ausbeute

Denn auch Brillowski traf bislang nur einmal für seinen neuen Verein, für den er in den ersten vier Liga-Partien auf dem Platz stand und zuletzt bei der 1:2-Pleite gegen Westbevern wieder für 30 Minuten Spielpraxis sammeln durfte. „Ein Tor ist zu wenig für mich“, sagt er zu seiner Ausbeute. „Aber auf der anderen Seite haben wir ganz viele torgefährliche Akteure in unseren Reihen. Da ist es egal, wer trifft“, berichtet Brillowski, der in Sendenhorst auch nicht mehr ganz vorne anzutreffen ist. Stattdessen wird er von Trainer Florian Kraus oftmals eher hinter Marek Ratering als Achter eingesetzt. „Marek ist ein klassischer Stoßstürmer. Ich komme eher aus der Tiefe und bin mehr der mitspielende Stürmertyp“, erzählt der 29-Jährige. Das sei für ihn auch keine große Umstellung gewesen: „Bei Fortuna habe ich unter Eddy Chart ebenfalls schon deutlich defensiver gespielt.“

Dennoch hätte Brillowski auch gegen ein paar mehr erzielte Treffer – genauso wie Hoenhorst – natürlich nichts einzuwenden.