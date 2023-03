Maues Derby ohne Höhepunkte und ohne Treffer

So richtig Derbyspannung kam am Sonntagnachmittag an der Albersloher Adolfshöhe nicht auf. Die Voraussetzungen waren passend. Knapp 200 Zuschauer und die beiden U7- Nachwuchsteams der Vereine begleiteten die Mannschaften auf den Platz. Nun hätten eigentlich nur noch die Teams von Grün-Weiß und des SVR mitspielen müssen, um den Derbynachmittag perfekt zu machen. Dies ließen aber beide Mannschaften vermissen und trennten sich nach einer eher schlechteren Partie friedlich mit 0:0.

Die heimischen Grün Weißen versuchten von Beginn an das Spiel zu führen und den Gegner in die eigene Abwehr zu drängen. Im Mittelfeld klappte dies auch, aber es gelang der Spangenberg-Elf nicht, den entscheidenden Pass in die Tiefe zu spielen, um das Gehäuse von SVR-Keeper Steffen Rips so wirklich in Gefahr zu bringen.

Niklas Hövelmann vergibt freistehend

Vor allem der Versuch die Abwehr mit langen Bällen zu überspielen missglückte regelmäßig. Zum Ende der ersten Halbzeit kamen die Gäste ein wenig besser ins Spiel und hatten kurz vor der Pause mit einem Kopfball, der drei Meter am Tor vorbei ging, zumindest eine Mini-Chance.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Albersloher den Gast wieder hinten reinzudrängen und waren mit knapp 80 Prozent Ballbesitz auch das bessere Team. Vor dem Tor passierte allerdings weiterhin nicht viel. Nur einmal hatten die Albersloher Fans den Torjubel auf den Lippen. Niklas Hövelmann tauchte, zehn Minuten vor dem Abpfiff freistehend vor dem Tor des SVR auf. Sein Schuss ging allerdings knapp am Gehäuse vorbei.

Fouls nehmen mit der Spieldauer zu

Ansonsten häuften sich in den letzten Minuten viele kleine Fouls. Julian Spangenberg, Coach von GW Albersloh, war mit dem Ergebnis am Ende sicher nicht zufrieden, brachte es aber nach dem Spiel auch direkt auf den Punkt: „Wir hatten deutlich mehr vom Spiel. Wenn du aber nicht in der Lage bist dein Können abzurufen, dann musst du dich am Ende auch mit einem Punkt zufriedengeben.“

„Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen. Natürlich war es kein gutes Spiel, aber meine Jungs haben gekämpft und sich so diesen Punkt verdient. So eine lange Verletztenliste kann man auch nur schwer kompensieren,“ zeigte sich SVR-Coach Janis Kraus nicht ganz unzufrieden.

GWA: Spangenberg, Thale, Bördemann, Bartmann, Hiegemann (ab 79. Herrmann), Lenze (ab 46. Neufert), Brinkmöller, Wegener, Rehbaum, Fischer (ab 46. Johanny), Hövelmann

SVR: Rips, Uhlenbrock (ab 69. Rosendahl), Düker, Heithorn, Schmidt, Flaskamp, Vogel, Somaskantharajan, Jakob (ab 69. Wiewer), Kiel, Koch