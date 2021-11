Maurice Prokscha und Kiara Walter machen die richtigen Züge

Bereits zum dritten Mal nach 2018 und 2019 fand die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Münster im Drensteinfurter Kulturbahnhof statt. An drei Tagen kämpfte der Nachwuchs in den Altersklassen U 10 bis U 18 an den Brettern um die begehrten Pokale – zwei davon blieben am Ende sogar in Stewwert. Denn Maurice Prokscha und Kiara Walter sicherten sich in ihren jeweiligen Klassen den Bezirksmeistertitel und qualifizierten sich genauso wie ihre Vereinskollegen Moritz Tillkorn und Kiron Walter direkt für die Verbandsjugendmeisterschaften, die vom 3. bis zum 7. Januar in Saerbeck ausgetragen werden. Kurz: Ein gelungenes Wochenende, auf das die Stewwerter Schachfreunde zurückblicken können.

„ »Das sind eigentlich wenig Anmeldungen gewesen« “ Bernd Broeckmann, Vorsitzender des SF Drensteinfurt

Insgesamt gingen in den fünf Altersklassen 27 Spielerinnen und Spieler an den Start. „Das sind eigentlich wenig Anmeldungen gewesen“, bilanzierte Bernd Broeckmann als Vorsitzender der SF Drensteinfurt, die für den SK Münster als Veranstalter eingesprungen waren. „Gerade die unteren Altersklassen sind sonst stärker besetzt. Aber das muss nach Corona erst wieder langsam anlaufen“, ergänzte er.

Dennoch brachte der Schachnachwuchs – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Münster, Telgte, Greven, Sendenhorst und Drensteinfurt und traten im Modus „Jeder-gegen-jeden“ gegeneinander an – viele spannende Stellungen auf die Bretter. In der Altersklasse U 18 hatte Niklas John (SK Münster) am Ende mit 3,5 Punkten die Nase vorn. Mit zwei Punkten platzierte sich Arne Saphörster (SF Drensteinfurt) auf Rang zwei. Ohne Niederlage sicherte sich der Stewwerter Maurice Prokscha den Titel in der Altersklasse U 16 (4,5 Punkte). Knapp dahinter landete Kiara Walter mit 3,5 Punkten auf Platz zwei.

Auch ein zweiter Titel bleibt in Stewwert

In der weiblichen Wertung konnte sich die Drensteinfurterin aber ebenfalls über den Titel freuen. „Schach macht einfach Spaß. Man muss viel nachdenken und immer eine Lösung für die Züge des Gegners finden“, bemerkte die 14-Jährige, die die sizilianische und katalanische Eröffnung bevorzugt. Damaris Spieker (SC Sendenhorst) belegte den sechsten Platz in dieser Altersklasse.

Der Sieg in der Klasse U 14 ging an Aaron Timmermann aus Münster (7,0 Punkte). Die Drensteinfurter Moritz Tillkorn (6,0 Punkte) und Kiron Walter (4,5 Punkte) folgten auf den Rängen zwei und drei. Konrad Bönning (SC Sendenhorst) wurde mit 3,5 Punkten Fünfter, sein Teamkollege Tom Kotzur Achter. Der Münsteraner Egor Yusenko gewann unterdessen die Klasse U 12 (5,0 Punkte). Die Sendenhorster Alexander Bartyalla (3,5 Punkte), Eric Delchmann (2,0 Punkte) und Claas Liesner (2,0 Punkte) wurden Dritter, Vierter und Sechster. Der Titel in der jüngsten Klasse, der U 10, ging an Ferdinand Rehfeldt (SK Münster, 5,5 Punkte).

