Mit Glück und Kampfgeist

Die Stewwerter ballten die Fäuste und schrien ihre Freude über drei verdammt wichtige Punkte im Abstiegskampf heraus, die Gäste aus Ostinghausen verließen frustriert und fassungslos den Kunstrasenplatz im Sportzentrum. Denn sie hatten ein Spiel 1:2 verloren, das sie nie und nimmer hätten verlieren dürfen. Die fahrlässige Chancenverwertung und ein Gegner, der nach einer unterirdischen ersten Halbzeit eine starke zweite hinlegte, führten zur fünften Saisonniederlage in der Bezirksliga 7.

„Endlich macht es wieder Spaß“

„Wahnsinn“, sagte ein erleichterter SVD-Coach Volker Rüsing. „Endlich macht es mal wieder Spaß.“ Rüsing machte seinen Jungs ein großes Lob: „Kompliment, dass sie nicht aufgesteckt und sich ins Spiel reingefuchst haben. Es war eine geile zweite Halbzeit und ein unheimlich wichtiger Sieg.“ Julian Bober, der Co-Trainer der Sportfreunde, gratulierte sportlich fair und ärgerte sich über die völlig unnötigen Punktverluste. „Wir machen die Tore nicht. Und dann passiert genau das, was wir angemahnt haben.“

Möglichkeiten gab es genug. In der Anfangsphase hätte Nihat Erdöl treffen müssen. Nach einem Beinahe-Eigentor von Leon van Elten (25.) vergab Erdöl die zweite Großchance (32.). Danach hatte Lars Schröder die Führung auf dem Fuß (34.). Das überfällige 1:0 für die SFO erzielte Friedrich Bömer Schulte (35.).

SFO-Chancenwucher wird bestraft

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ging der Chancenwucher der Gäste weiter (48., 49.). Doch das rächte sich: Der junge Paul Bisping vollendete den ersten vernünftigen Angriff des SVD mit einem Schuss aus 20 Metern mit links ins lange Eck (51.). Danach kamen die Gäste weiter zu guten Gelegenheiten. Frankes Versuch parierte SVD-Keeper Steffen Scharbaum stark (57.), ehe der eingewechselte Mustafa Daoud das 2:1 für die SFO knapp verpasste (60.). Bei einem Schlenzer von Simon Stegemann war Scharbaum erneut zur Stelle (63.). Plötzlich drehte der SVD auf. Einen Freistoß von Dennis Popil verlängerte Maximilian Groß per Kopf an den Pfosten (67.). Bisping tauchte allein vor Torwart Maximilian Koch auf und schoss drüber (69.). Und Sven Grönewällers Schuss knallte an die Latte (76.). Eine Minute später fiel das 2:1 für den SVD. Matchwinner Bisping fälschte einen Freistoß von André Vieira Carreira unhaltbar ab (77.). „Das passte ins Bild“, sagte Bober zum unglücklichen und entscheidenden Gegentreffer. Denn den Vorsprung retteten die Drensteinfurter mit Glück und großem Kampfgeist über die Zeit.

SVD: Scharbaum – Steinert (46. Scharmann/90.+2 Stratmann), van Elten, Pankok, S. Wiebusch – Möllers (46. Bisping), Vieira Carreira – Groß, De. Popil, Grönewäller (90. Schouwstra) – Wichmann