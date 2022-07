Mit Medaille um den Hals in den Sommer

Lennart Drees profiliert sich im deutschen Bahnrad-Nachwuchs. Bei der Deutschen Meisterschaft in Büttgen durfte sich das Drensteinfurter Rad-Talent Silber umhängen. Die DM Straße in Erfurt verpasst Drees coronabedingt, hat aber schon ein anderes Event im Blick.

Eigentlich befände sich Lennart Drees in diesen Stunden in Erfurt – Deutsche Meisterschaft Straße. Doch wenn Corona ganze Veranstaltungen tilgt, dann kann es einen einzelnen Athleten natürlich erst recht aus dem Rennen nehmen. Und so musste der Drensteinfurter Rennradfahrer Drees den Trip nach Erfurt absagen, die Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung. Indes: Mit einer Medaille um den Hals lässt sich die Zeit bis zum nächsten Rennen – Ende Juli startet er bei einem Straßen-Wettkampf in Steinfurt – doch viel entspannter überbrücken: Mitte Juni holte der heimische Nachwuchsathlet im Sportforum Kaarst Büttgen mit dem Auswahl-Team NRW die Silbermedaille bei der Deutschen Meisterschaft in der 4er-Mannschaftsverfolgung der U17.

Am Morgen des zweiten Wettkampftages hatte das Team zunächst solo auf die Bahn gemusst, um eine Quali-Zeit zu erzielen. Und die langte fürs große Finale am Abend, Silber hatte NRW also zu diesem Zeitpunkt bereits sicher. Die Auswahl Sachsens indes erwies sich als zu starker Gegner – der Titel ging an die Konkurrenz. Doch Drees schmiedet schon Pläne: Am 3. September geht die NRW-Auswahl in derselben Formation in Gentin an den Start beim 4er-Mannschaftszeitfahren auf der Straße, eine Strecke von um die 40 Kilometer. „Da versuchen wir, den Titel zu holen“, sagt Lennart Drees selbstbewusst.

In Büttgen war er am ersten Wettkampftag auch im Einzel ins Rennen gegangen: Über die 2000 Meter 1er-Verfolgung kam er als 27. ins Ziel.