Mit Notelf deutlich unterlegen

Der Dritte gegen den Vierten: Was auf dem Papier nach einem Spitzenspiel klingt, war nach 90 gespielten Minuten dann doch keins. Zu ersatzgeschwächt war die SG Sendenhorst. Zu stark in diesem Zustand der VfL Sassenberg. Unzufrieden war SGS-Trainer Florian Kraus angesichts der Notelf aber auch nicht.

Formal stand

auf dem Papier „Spitzenspiel“, doch bereits vor der Begegnung gegen den VfL Sassenberg musste die SG Sendenhorst die eigenen Erwartungen zurückschrauben. „Wir haben viele Verletzte und nun auch einige corona-bedingte Ausfälle, deshalb haben wir eine Absetzung der Partie beantragt, aber leider bestand der Staffelleiter darauf, dass gespielt werden muss“, war Trainer Florian Kraus etwas unzufrieden mit der Ausgangsposition. Letztendlich musste sein Team sich klar mit 1:4 (0:1) geschlagen geben.

Kraus macht Notkader keinen Vorwurf

„Ich kann meinem Notkader überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie haben bis zum Schlusspfiff alles gegeben“, so Kraus. Bereits in der 9. Spielminute gingen die Gäste durch Patrick Rockhoff in Führung. „Wir dachten, der Ball wäre im Toraus, doch der Schiedsrichter hat auf weiterspielen entschieden. Da haben wir etwas gepennt“, analysierte Kraus die Situation vor dem Treffer. Die Sendenhorster kamen gar nicht in die Partie und hatten ihre einzige Torchance bereits in der ersten Halbzeit, als der Sassenberger Lukas Nienaber einen Kopfball am eigenem Keeper vorbei legte und das Tor um Haaresbreite verfehlte.

Sassenberg schraubt nach der Pause das Ergebnis hoch

Nach der Pause erhöhten die Gäste durch die Treffer von Gian-Luc Klemckow (54.), Patrick Rockhoff (61.) und Tobias Brand (69.) auf 4:0. In der 79. Spielminute gelang dem eingewechselten Niklas Lütke-Verspohl der Anschlusstreffer für die SG. Auf der Gegenseite hatte Daniel Langliz das 5:1 auf dem Fuß, verzog aber knapp. „Wir brauchen nicht drum herum zu reden, dass war ein klar und auch in der Höhe verdienter Sieg für Sassenberg. Dennoch bin ich mit dem Auftreten meiner Notelf sehr zufrieden“, wusste Kraus die Niederlage richtig einzuordnen. SGS: Lackmann – Krause, Nordhoff, Linnemann, Turl – Kraus (72. Leibig), Hartleif, Kortwinkel (53. Dalal), Rosendahl, Kommorowski - Schröter (67. Lütke-Verspohl)