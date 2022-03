Mit schnellen Nadelstichen zum Erfolg

Geht doch! Im ersten Ligaspiel von Ansgar Buttermann und Robin Vinnenberg als Interimstrainer von Fortuna Walstedde gelang den Kickern aus dem Lambertusdorf der erste Sieg. Mit 2:1 (1:0) schickte der Tabellenzehnte etwas überraschend den TuS Wadersloh auf die Heimreise.

„Das war astrein. So haben wir uns das vorgestellt. Dafür haben wir neun Wochen hart gearbeitet“, jubelte Vinnenberg nach dem Schlusspfiff. Sein Team machte es clever und verteidigte die langen Bälle, mit denen es die Wadersloher stets in der Offensive versuchten, clever. „Großes Lob an die Truppe. Wir hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, haben hinten sicher gestanden und nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt“, so der Übungsleiter.

Kevin Northoff sieht die Ampelkarte

Einen davon nutzte Kevin Northoff zur frühen Führung für die Walstedder (5.). Einen weiteren schnellen Angriff konnte Torjäger Randy Mrozik nicht im TuS-Tor unterbringen (19.). Ebenso wenig wie Teamkollege Kai Northoff, der nur das Lattenkreuz traf (27.).

Im zweiten Durchgang machte es Mrozik besser und erhöhte auf 2:0 (51.), ehe Wadersloh durch Florian Burmann auf 1:2 verkürzte (76.). Doch zu mehr reichte es für den Tabellenvierten nicht mehr. Die Fortuna-Defensive hielt den Angriffen der Gäste trotz Unterzahl – Kevin Northoff flog mit der Ampelkarte vom Platz (85.) – stand.Fortuna: Grote – Ka. Northoff (88. Livaja), Stellmach, Rehbaum, L. Buttermann – Broszeit, Seebröker (90.+4 Schicke), Kilian (46. Starkmann), Fuhr, Ke. Northoff – Mrozik (90.+2. Jul. Winkler)