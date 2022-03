Nachwuchs liefert sich packende Matches

Das Warten hatte ein Ende - und sich gelohnt. Das war den Mädchen und Jungen bei den Stadtmeisterschaften in Drensteinfurt anzumerken und anzusehen. Und an spannenden Matches mangelte es auch nicht.

Trotz Maske war ihnen der Spaß anzusehen: die Teilnehmer an den Tischtennis-Jugendstadtmeisterschaften in Drensteinfurt.

Wegen Corona hatte es zwei Jahre keine Tischtennis-Jugendstadtmeisterschaften in Drensteinfurt mehr gegeben. „Wir haben es aber in diesem Jahr trotz der hohen Inzidenzzahlen gewagt, einen neuen Versuch zu starten“, so Martin Klein vom Sportverein Rinkerode. Und um es vorweg zu sagen: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Mit 32 Meldungen in drei Klassen und an zwölf Platten kam es zu rasanten und spannenden Spielen. „Wir haben uns über diese hohe Beteiligung und vor allem über den Besuch zahlreicher Eltern sehr gefreut,“ so Mitorganisator Karlheinz Mangels

Den Beginn machten die zehn- bis zwölfjährigen Jungen und Mädchen. In drei Gruppen zu jeweils sechs Teilnehmern wurden im System „jeder gegen jeden“ die drei Erstplatzierten für die Zwischenrunde ermittelt. Hier kam es dann zu spannenden Spielen und so manchem knappen 3:2-Sieg.

Rinkeroder Duell wird zum packenden Finale

Für das Endspiel qualifizierten sich die beiden Rinkeroder Benni Witte und Emil Georgiev. „Das war wohl das beste Finale der gesamten Veranstaltung“ so Mitorganisatorin Uta Lütke-Wöstmann. Nach einer eigentlich klaren 2:0-Führung für Emilie erkämpfte sich Benni durch zwei gewonnene Sätze noch in den entscheidenden fünften Satz, den Benni letzten Endes knapp mit 11:8 für sich entschied. Den dritten Platz sicherten sich gemeinsam Jannis Hornert und Junes Mangels

Im Turnier der 13- bis 18-Jährigen waren die Rinkeroder ab der Zwischenrunde unter sich. Zunächst bezwang Hannes Nettelnbreker Lasse Uhlenbrock in drei hart umkämpften Sätzen. Dann setzte sich Wim Krohne gegen Julia Hulin mit 3:2 Sätzen durch. Das Endspiel war dann mit 11:9, 11:9 und 11:5 eine klare Angelegenheit für den alten und neuen Stadtmeister Hannes Nettelnbreker. Dritte wurden Julia Hulin und Lasse Uhlenbrock.

Konkurrenz für Nicht-Vereinsspieler kommt an

In der neu geschaffenen Klasse der Nicht-Vereinsspieler setzte sich mit 5:0 Siegen souverän Piet Overhagen vor Junes Mangels, Loris Glomb und Nabil Salakh durch. „Gerade diese Klasse hat uns viele Freude gemacht. Dafür wurden auch alle sechs Teilnehmer mit einer Urkunde belohnt“, so Martin Klein.

Große Freude herrschte dann bei der Siegerehrung bei den Pokalgewinnern und den zahlreich erschienenen Zuschauern, die nicht mit Beifall sparten. Der erst zehnjährige Loris brachte es zum Schluss der Veranstaltung auf den Punkt: „Hoffentlich finden auch im nächsten Jahr wieder Stadtmeisterschaften statt.“