Neuer Vorsitz: Frischer Wind für die SG Sendenhorst

Das gab es schon lange nicht mehr: Der Vorstand der Handballer der SG Sendenhorst lud zu einer zweiten Mitgliederversammlung in diesem Jahr ein. Nun hat die SGS Handballabteilung hat einen neuen ersten und zweiten Vorsitz.

Die SG Sendenhorst Handballabteilung hat einen neuen ersten und zweiten Vorsitz. Das gab es schon lange nicht mehr: Um den ersten und zweiten Vorsitzenden der SG Sendenhorst Handballabteilung zu wählen, lud der Vorstand der Handballer zu einer zweiten Mitgliederversammlung in diesem Jahr ein. Der vergangene Freitag bedeutete für Mats Wolke (neuer 1. Vorsitzender) und Stephan Erdmann (neuer 2. Vorsitzender) der Start in neue, spannende Aufgaben. Bis vor einiger Zeit waren die beiden selbst noch aktive Spieler, nun möchten sie als Köpfe des Abteilungsvorstands frischen Wind in den Sendenhorster Handballsport bringen. Sie lösen somit Elisabeth Hunkemöller und Lars Brandt ab, die ihr Amt der ersten Vorsitzenden und des zweiten Vorsitzenden bereits im März niedergelegt hatten.

Neben der Wahl von Wolke und Erdmann wurde zudem Yascha Feldmann (aktiver Spieler in der ersten Herrenmannschaft) zum Sportlichen Leiter ernannt. Während er zunächst den Posten des Männerwarts besetzte, übernimmt er nun auch die Verantwortung für den Damenbereich. Susanne Schulz verabschiedete sich als Frauenwartin aus dem Vorstand.

Auch an diesem Abend stimmten die Mitglieder der Handballabteilung für den halbjährlichen Mitgliedsbeitragseinzug ab dem Jahr 2023. Die neue Beitragshöhe wurde bereits bei der ersten Versammlung in diesem Jahr festgesetzt. Die aktuellen Beträge sind auf der Homepage der SG-Handballer zu finden.

Der aktuelle Vorstand der SG Sendenhorst Handballabteilung setzt sich nun wie folgt zusammen: Mats Wolke, Stephan Erdmann, Anna Niestert (Geschäftsführerin), Anna Willinghöfer (Kassiererin), Martin Kleikamp (Schiedsrichterwart), Carsten Steiling (Jugendwart), Yascha Feldmann, Melanie Bruland und Marcel Hentrup.

In knapp zwei Wochen beginnt die Saison 2022/23. Vorher soll es noch am 31.08. um 18.30 Uhr einen SBO-Zeitnehmerlehrgang geben. Stattfinden wird er im Vorraum der St. Martin Halle.

Interessenten können sich über hw.it4sport.de für diesen Lehrgang anmelden.