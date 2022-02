Umfrage unter Wintersportfans: Biathlon steht besonders hoch im Kurs

Vorfreude, aber auch jede Menge Skepsis beherrschen die Gefühle der Sportfans vor Olympia in China. Die WN haben Wintersportfans aus der Region nach ihrer Meinung zu den Spielen in Peking befragt. Rein sportlich gesehen steht Biathlon besonders hoch im Kurs.

Am Freitag wird im Nationalstadion in Peking das olympische Feuer für die 24. Winterspiele entzündet. Für mehr als 2800 Athleten aus mindestens 91 Ländern geht es bis zum 20. Februar in 109 Wettkämpfen um Gold, Silber und Bronze. Gleichzeitig wird die chinesische Hauptstadt weltweit zur ersten Metropole, in der sowohl Sommer- als auch Wintersportler um olympisches Edelmetall gekämpft haben.