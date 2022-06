Ostbevern siegt auf zweiter Etappe

In Sachen Gesamtwertung des Volksbank Springpokals für Vereinsmannschaften des Kreises Warendorf wurden am Wochenende beim Turnier des RFV Drensteinfurt die Karten noch einmal neu gemischt. Parcourschef Hermann-Josef Cortemme hatte einen sehr anspruchsvollen Kurs bauen lassen. Besonders eine Kombination aus einem Steil- und einem Hochweit-Sprung kurz vor dem Ende des Parcours sorgte für zahlreiche Abwürfe.

Hatte man im Kreis der Mannschaft des RFV Ostbevern im Vorfeld noch etwas tief gestapelt, dass es in den eigenen Reihen vielleicht nicht genug schnelle Nullrunden geben könnte, war das in der Endabrechnung auch gar nicht mehr nötig. Denn lediglich die Springreiter aus Ostbevern schafften ein Gesamtergebnis von fünf Strafpunkten. Die benötigte Gesamtzeit war nur noch für die sechs Mannschaften entscheidend, die mit jeweils acht Strafpunkten die weiteren Plätze belegten. Hinter dem zweitplatzierten Team des RZFV Ennigerloh-Neubeckum (8/198,43 Sekunden) kamen die Albersloher auf Platz drei (8/206,65). Die Plätze vier bis sechs gingen an den RFV Gustav Rau Westbevern (8/207,1), den RFV Warendorf (8/210,95) und den RFV Rinkerode (8/212,58). Insgesamt nahmen elf Vereinsmannschaften teil. Die Einzelwertung des Volksbank-Springpokals gewann Katja Dallinga (RFV Rinkerode) mit Ray of Hope GD. In der Gesamtwertung der Mannschaften bleibt der RZFV Ennigerloh-Neubeckum mit 56 Punkten vor dem RFV Ostbevern (52 Punkte) in Führung.

Einen Heimsieg gestattete sich am Samstag Cindy Küper vom gastgebenden Verein in der M-Dressur, die sie mit Captain Blaubär N mit der Wertnote 7,4 gewann. Im wichtigsten Springen am Samstag, einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse M*, ließ sich Alexandra Lüth (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) mit Rohmann HH die Butter nicht vom Brot nehmen. Mit einem Zeitvorsprung von mehr als einer Sekunde gewann Lüth vor Anna Kempfer-Walter (RFV St. Georg Werne) mit Ab geht´s. Und auch der Abschluss des Turniers am Sonntagnachmittag, das M-Springen mit Siegerrunde, sah eine Gewinnerin. Mit einer Nullrunde in 41,02 Sekunden war Jaqueline Hempe (RFV Nienberge) mit Cula Lou nicht zu schlagen. Dies musste auch Jule Weber (RFV Rinkerode) akzeptieren, die mit Leopold GD Zweite wurde (0/42,08).