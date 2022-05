Pankok stößt die Tür für SV Drensteinfurt auf

Der SV Drensteinfurt wird auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Die Restzweifel beseitigte die Mannschaft von Trainer Thorsten Heinze mit dem 1:0-Erfolg über den SV Neubeckum.

Alexander Pankok musste verdammt lange auf sein erstes Tor im Seniorenbereich warten. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich aber gar nicht aussuchen können. Der 26-Jährige erzielte das Tor zum Klassenerhalt. In der 40. Minute traf der Rechtsverteidiger aus spitzem Winkel. Es war der einzige und damit der entscheidende Treffer. „Supergeil“, sagte Pankok. „Ich kann es gar nicht beschreiben und realisiere es wahrscheinlich erst später.“

Dass der SVD den Nichtabstieg aus eigener Kraft perfekt machte, „war der Plan. Wir haben gesagt: Wir gucken nicht, was die anderen machen“, sagte Coach Thorsten Heinze. Ein dickes Lob gab es für Matchwinner Pankok, der eine richtig starke Leistung zeigte: „Das Tor war überragend.“

Die drei Punkte gegen Neubeckum waren ein hartes Stück Arbeit. Vor allem im zweiten Durchgang tat sich der SVD vor rund 270 Zuschauern schwer. Heinze fehlte ein wenig das „Feuer“ im Spiel. Den Gastgebern kam entgegen, dass Neubeckum auf Torjäger Davin Wöstmann verzichten musste.

Pankoks Treffer im Grunde noch einer zu wenig

In der ersten Halbzeit hatten die Stewwerter etwas mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. „Wir waren präsent, hätten vielleicht ein Tor mehr machen müssen“, sagte der Trainer, dessen ganze Familie am Platz war. Die erste Chance hatte Nils Kröger, er köpfte vorbei (7. Minute). Dennis Hoeveler legte für seinen Sturmpartner Robin Wichmann auf, dessen Versuch gerade noch geblockt wurde (17.). In der 23. Minute wäre den Neubeckumern beinahe ein Eigentor unterlaufen. Auf der anderen Seite parierte Keeper Steffen Scharbaum (31.). „Sie hatten eine Chance – und die resultierte aus einem Fehler von uns“, sagte Heinze. Er musste früh wechseln, weil sich Maximilian Groß verletzte. Für ihm kam Valentin Kröger (34.). Kurz vor der Pause fiel das wichtige 1:0 für den SVD.

In der zweiten Halbzeit war viel Leerlauf im Spiel. Wichmann scheiterte an Hendrik Gidom (62.). Für Entlastung sollte eigentlich Falk Bußmann sorgen. Doch der Angreifer sah kurz nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (77.). Schlimm war die Aktion nicht, aber ärgerlich. In der Schlussminute rettete Gidom noch gegen Kröger (90.), dann konnte im Erlfeld gefeiert werden. „Die letzte Woche werden wir entspannt angehen“, so Heinze.

SVD: Scharbaum – Pankok, van Elten, N. Kröger, Fröchte – Grönewäller (69. Bußmann), De. Popil, Vieira Carreira, Groß (34. V. Kröger) – Hoeveler (79. Schulze-Geisthövel), Wichmann (69. Seljmesi)