Personalnot macht den Unterschied

Mit zwei Wochen Verspätung starteten die Sendenhorster Handballer in die neue Saison. Und sie bekamen gleich zu spüren, dass in der Landesliga ein rauer Wind weht.

Wurden die ersten beiden Spiele abgesagt, kassierten die Handballer der SG Sendenhorst am vergangenen Wochenende zum verspäteten Saisonstart direkt die erste Niederlage. Am Sonntag unterlagen die von Thorsten Szymanski trainierten Landesliga-Aufsteiger mit 18:30 bei der HSG EGB Bielefeld.

Ein durchwachsener Saisonstart nach den zwei Absagen? Für Sendenhorsts Trainer nicht unbedingt: „Ich bin gar nicht so mega enttäuscht“, sagt Szymanski, „als Aufsteiger ist das schon in Ordnung.“ Tatsächlich hielt Sendenhorst die ersten 20 Minuten gut mit, blieb auch treffermäßig dran.

Dann aber machte sich die eher bescheidene Personalsituation bemerkbar. Aufgrund von Verletzungen fuhren nur elf Mann mit zum Spiel nach Bielefeld, unter der Woche fiel auch noch Kreisläufer Sebastian Specht mit Krankheit aus. „Wir haben so noch nie gedeckt, das führt dann eben zu Abstimmungsproblemen“, erklärt Szymanski. Die ersten waren irgendwann platt, Sendenhorst konnte kaum wechseln – sogar der Trainer selbst spielte für einige Minuten mit: „Zur Not kann ich natürlich auch noch helfen, eigentlich ist das aber nicht so gewollt“, stellt Szymanski klar. Neben der Platte habe er die Taktik natürlich viel besser im Auge.

Besonders in der zweiten Halbzeit zog Bielefeld dann weg, Sendenhorst verlor den Faden in der Offensive und warf zu wenige Tore. Luca Antoni war mit sechs Treffern noch am erfolgreichsten. Die erste Hälfte aber zeigte, dass die Aufsteiger mithalten können. „Im Rückspiel und ohne Ausfälle könnte das Ergebnis anders aussehen“, so Szymanski.

Und das Lazarett, es scheint sich nun langsam zu lichten: Am nächsten Samstag, wenn es gegen den TSV Hillentrup geht, wird Moritz Schertl wieder mit von der Partie sein. Und auch auf Moritz Schittek hofft Szymanski dann wieder zurückgreifen zu können.

SG-Tore: Antoni (6), Szymanski (3), Behrens (3), Demiri (3), Hunkemöller (2), Westmeier (1).