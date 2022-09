Pokal herzlich willkommen

Die Vorzeichen sind unterschiedlich: Während die SG Sendenhorst von der Meisterschaft derzeit kaum genug kriegen dürfte, ist der Kreispokal für den SV Rinkerode eine willkommene Abwechslung zum aktuell doch recht tristen Liga-Alltag. Was Florian Kraus – Trainer der SG – und Bruder Janis, er coacht Rinkerode, trotzdem eint, ist: Sie haben beide Bock auf Pokal.

Für die SG ergibt sich das auch aus dem Gegner: In Concordia Albachten kreuzt am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr) ein Landesligist auf Sendenhorster Grün auf. Und während es bei den Gästen in der Meisterschaft noch nicht so recht laufen will, fährt das Kraus-Team in der Kreisliga einen Erfolg nach dem anderen ein, ist noch ungeschlagen, das Selbstbewusstsein ist da – auch für Albachten.

„Wir werden es versuchen“, sagt Florian Kraus auf die Frage, ob sein Team auch gegen den zwei Klassen höher spielenden Kontrahenten sein zuletzt so erfolgreiches Spiel auf den Platz bringen könne. Das Ziel im letzten Spiel der 2. Runde lautet auch für die SG: Achtelfinale. „Die Meisterschaft steht über allem“, sagt Kraus, „aber ein Pokal-Weiterkommen hat seinen Reiz“. Angeschlagene Akteure wird der Sendenhorster Trainer schonen, ein wenig rotieren. „Da sind Jungs, die es verdient haben, auf dem Platz zu stehen“, so Kraus.

Bruder Janis sieht im Heim-Vergleich mit dem SC Nienberge (Achtelfinale, Donnerstag ab 19.30 Uhr) eine gute Gelegenheit, ein Erfolgserlebnis auch mit Blick auf die Liga zu feiern, mentale Kraft zu tanken. „Wir wollen am Donnerstag die Wende einleiten“, sagt er vor der Begegnung mit dem Team, das in der Kreisliga unmittelbar vor dem SV Rinkerode rangiert. Nienberge kennt Kraus noch aus einem (gewonnenen) Winter-Test, „aber wir müssen erstmal auf uns schauen“, so der Coach im Vorfeld der Partie.