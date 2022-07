PS müssen nur auf die Straße

So ein bisschen schielen sie in Sendenhorst schon auf die Plätze an der Sonne in der A-Liga. Wohlwissend, dass dafür noch einiges geschehen muss. Konkret verbessern sollte sich die Trainingsbeteiligung.

Beim Stichwort „Beelen“ leuchten die Augen von SGS-Co Stefan Putze auf. „Die haben mich echt beeindruckt“, sagt Putze über den Bezirksliga-Aufsteiger, und zwei Punkte kristallisieren sich dabei als wichtig heraus. Die Mannschaft habe das gespielt, was sie kann; und die Trainingsbeteiligung sei sehr hoch gewesen, wie Putze vom Beelener Chefcoach erfahren hat. Punkte, in denen A-Ligist SG Sendenhorst noch Luft nach oben hat.

Gerade die Trainingsbeteiligung hat Putze, der beim Vorbereitungsstart am Freitag Florian Kraus (Urlaub) vertrat, als verbesserungswürdig ausgemacht. Er wünscht sich kontinuierlich 16 bis 18 Mann – statt wie in der vergangenen Runde mitunter nur zehn oder elf. „Wenn man sich entscheidet, in dieser Klasse leistungsorientiert Fußball zu spielen, dann gehört das dazu“, sagt Putze. „Das muss von den Jungs kommen.“

Vollzählig „unfassbar schwer zu schlagen“

Sei sie vollzählig, laufe der Ball derweil wirklich gut, sei die SGS „unfassbar schwer zu schlagen“, wie Putze sagt. Nun gilt es, die PS konstanter auf die Straße zu bringen, um in der kommenden Spielzeit vielleicht noch ein bisschen weiter oben mitzuspielen als um Rang vier.

In diesem Sinne begrüßt die SG fünf neue Spieler in ihren Reihen: Der zentrale Mittelfeldmann Fabian Vogt kommt aus Herbern, Eric Kommorowski aus der A-Jugend der Hammer Spielvereinigung für die linke Seite. Marc Pottek stürmte zuletzt für die A Borussia Münsters, Finn Wiechens und Nils Petry kommen aus der eigenen Jugend und sind für Außenbahn bzw. als Torwart vorgesehen.

Zeit, sich einzuspielen, bleibt dem Kader genug. Die SGS hat einige Testspiele vereinbart: Am Sonntag, 10. Juli, kommt Westfalia Vorhelm zu 15 Uhr nach Sendenhorst, drei Tage später empfängt die SGS um 19.30 Uhr DJK RW Alverskirchen. Am Dienstag, 19. Juli, spielt das Team um 19.30 Uhr gegen Everswinkel beim Turnier in Hoetmar, den darauffolgenden Donnerstag geht es dabei, ebenfalls um 19.30 Uhr, gegen Freckenhorst. Am Donnerstag, 28. Juli, ist die SGS beim Turnier in Drensteinfurt gefragt, am Sonntag, 31. Juli, kommt Osterbeck nach Sendenhorst. Eine Woche später ruft der Pokal, wiederum eine später dann die Meisterschaft.