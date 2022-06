RFV ruft mit drei Tagen Programm

Thorben Kurzhals, der vor zwei Jahren auf dem Turnier seines Heimatvereins mit Zafiro das M-Springen gewann, darf am Wochenende in Drensteinfurt nicht fehlen.

Von Freitag bis Sonntag richtet der Reit- und Fahrverein Drensteinfurt sein Sommerturnier mit Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M aus.

Der Freitag steht ab 13 Uhr ganz im Zeichen des Nachwuchses, werden doch drei Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M sowie mehrere Dressurpferde- und Dressureiterprüfungen der Klassen A bis L geboten.

Geht am Samstag das dressursportliche Programm ab 8.45 Uhr mit einer A-Dressur los, bietet die M-Dressur ab 14.45 Uhr den sportlichen Höhepunkt an diesem Tag in dieser Disziplin. Ausnahmsweise etwas früher aufstehen müssen an diesem Samstag die Springreiter, beginnt das erste A-Springen dieses Tages doch bereits um 8.30 Uhr. Spannend wird sicherlich ab 13.45 Uhr ein Mannschaftsspringen der Klasse A. Mit dem Zwei-Phasen-Springen der Klasse M ab 17 Uhr endet der zweite Turniertag.

Am Sonntag ist das Dressurviereck ab 9 Uhr mit einer L-Dressur belegt, der ab 12.30 Uhr mehrere Wettbewerbe für die jüngsten Teilnehmer folgen. Erneut starten die Springreiter an diesem Tag mit einem Stilspringen der Klasse A ab 8 Uhr früher. Mit der zweiten Wertungsprüfung im Volksbank Springpokal, einer Mannschaftsprüfung der Klasse L ab 14.45 Uhr dürfte die Stimmung ihren Höhepunkt erreichen. Den Schlusspunkt setzt ab 16.30 Uhr ein M-Springen* mit Siegerrunde.

Am anderen Ende des Kreises stehen parallel die Milter Reitertage im Programm. Schon der Freitag wartet mit einigen Höhepunkten auf. Neben einer M-Dressur auf Zwei-Sterne-Niveau ab 15 Uhr sieht der Springplatz ab 18 Uhr mit einer Kombinierten Dressur- und Springprüfung mit Geländehindernissen eine interessante, aber selten angebotene Prüfung, die zugleich Wertung für den diesjährigen Pott´s Pokal ist. Ab 19.30 Uhr stehen auf dem Dressurviereck die Milter Reitpferdechampionate für drei- und vierjährige Pferde im Mittelpunkt.

Der Samstag sieht ab 8 Uhr auf den beiden Dressurvierecken sowie dem Springplatz durchgängig Programm.

Wer am Sonntag den ersten Dressursportlichen Höhepunkt erleben will, muss früh aufstehen. Denn die S-Dressur, zu der nicht weniger als 42 Nennungen eingegangen sind, beginnt bereits um 8 Uhr. Wer nicht ganz so früh aus dem Bett kommt, für den bietet die dritte Wertungsprüfung zum Sparkassen Dressurpokal für die Vereinsmannschaften des Kreises als zweiter dressursportlicher Höhepunkt des Tages ab 12 Uhr die richtige Alternative. Den springsportlichen Höhepunkt bietet ab 17 Uhr der Große Preis von Milte.